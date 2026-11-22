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Vainqueur de son premier match avec l’OL, Carlos Vicens a parfaitement débuté son aventure lyonnaise. Néanmoins, après la victoire à Lille, l’Espagnol ne voulait pas s’enflammer.

Gagner pour s’éviter quelques comparaisons. Samedi soir, le plus important était de ne pas perdre pour éviter de voir Lille s’envoler. Toutefois, pour Carlos Vicens, il y avait aussi l’envie de rapidement connaître la victoire pour éviter que l’ombre de Paulo Fonseca continue de persister. Il faudra davantage qu’un succès (0-1) dans le nord de la France pour éviter les comparaisons, comme on avait pu le voir au moment de la passation avec Pierre Sage, mais en gagnant dès son premier match, Vicens s’est enlevé une première pression.

S’il est plutôt resté dans la lignée de son prédécesseur au niveau de la composition, le nouvel entraîneur a apporté un peu de lui dans cet OL, notamment au niveau du pressing haut. Ce qui aurait pu lui porter préjudice, comme il l’a avoué. « La réalité, c’est qu’aujourd’hui, parce que nous avons gagné, je vais être le meilleur coach du monde, expliquait-il au micro de Ligue 1+. Mais si une des situations de la fin du match se transformait en égalisation, on aurait dit que j’étais trop naïf car nous avons pressé trop haut.«

« Si on joue comme à Lille, on a plus de chances de gagner que de perdre »

Conscient que la critique pourrait rapidement revenir en cas de contreperformance face à Lillestrom ou Monaco au Parc OL, Carlos Vicens espère malgré tout de belles choses pour son équipe. Il a en tout cas foi en son projet. « Nous savons à quoi nous voulons ressembler. Nous voulons être une équipe agressive, qui veut dominer, attaquer et aider les joueurs de qualité que nous avons à briller. C’est dans l’ADN du club et nous souhaitons être fiers de ce que nous produisons. Mon intuition me dit que si nous jouons comme ce (samedi) soir, on a plus de chances de gagner que de perdre. » Les supporters lyonnais ne demandent que ça.