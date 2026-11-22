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Après son succès contre Arsenal (2-0) en Ligue des champions, OL Lyonnes retrouve la Première Ligue ce dimanche. Elles accueillent Strasbourg au Parc OL pour la dixième journée de championnat, juste avant la trêve internationale.

Avant-match

OL Lyonnes est sur le point de terminer son calendrier dense par que des victoires. Trois jours après avoir validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire contre Arsenal (2-0), le club rhodanien retrouve le championnat en accueillant Strasbourg. Les Fenottes occupent la première place de Première Ligue avec 27 points, après neuf victoires en autant de rencontres. Elles auront pour objectif de continuer leur série parfaite.

En face, le RC Strasbourg réalise un début de championnat plus contrasté. Les Alsaciennes occupent la septième place avec 11 points. Elles restent toutefois sur un succès contre Toulouse (3-1) lors de la dernière journée de championnat. La saison passée, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul en Alsace (2-2), tandis que les Lyonnaises avaient largement remporté le match aller à domicile (5-0). Elles avaient également largement remporté la demi-finale de Coupe de France (6-0).

À quelle heure se joue OL Lyonnes – Strasbourg ?

Le duel entre OL Lyonnes et le RC Strasbourg se disputera ce dimanche 22 novembre à 15 heures. Les deux équipes s’affronteront dans le cadre de la dixième journée de championnat, au grand stade de Décines. L’arbitre de la rencontre sera Maïka Vanderstichel. Elle sera assistée de Mélissa Rossignol et de Nabila Zaouak. Sylvia Philion sera arbitre remplaçante. Pour la vidéo, Dominique Julien et Mathieu Grosbost auront la charge de revisionner les actions litigieuses. Enfin, Mounir Aarab sera le délégué de la rencontre.

Sur quelle chaîne voir OL Lyonnes – Strasbourg ?

La rencontre entre OL Lyonnes et Strasbourg sera une nouvelle fois diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube du championnat, à partir de 15 heures. Encore aucune excuse pour rater le match des Fenottes.