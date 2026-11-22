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La victoire à Lille a permis à l’OL de mettre un terme à plusieurs séries négatives. Carlos Vicens est ainsi le premier coach à gagner son premier match depuis plus de sept ans.

Elle fait du bien celle-ci. Samedi, l’OL a renoué avec la victoire en s’imposant 1 à 0 à Lille. Dans le contexte du moment, c’est un superbe résultat. Le voilà à une longueur de leur adversaire, qui est deuxième actuellement. Au-delà des trois points, cette victoire permet au club d’arrêter plusieurs séries négatives.

Déjà, il restait sur quatre déplacements de suite sans l’emporter en Ligue 1, dont trois revers. Battus par Lens (2-1), le PSG (2-0) puis Brest (2-0), les coéquipiers de Corentin Tolisso devaient prouver qu’ils étaient capables de ce type de prestation, même loin de leur stade. La dernière fois, c’était à Toulouse en août, au tout début de la saison (0-2).

Les six précédents entraîneurs n’avaient pas décroché la victoire pour leurs débuts

L’autre donnée concerne l’entraîneur. Pour sa première sur le banc rhodanien, Carlos Vicens a réussi là où ses six prédécesseurs avaient échoué. En effet, aucun des coachs – sans compter les intérimaires – n’a remporté sa première rencontre avec l’OL depuis Sylvinho en août 2019. À l’époque, le Brésilien et ses hommes avaient gagné 3 à 0 à Monaco.

Depuis, Rudi Garcia, Peter Bosz, Laurent Blanc, Fabio Grosso, Pierre Sage et Paulo Fonseca ont soit perdu (pour les quatre plus récents), soit fait match nul (pour les deux autres). De bons débuts pour l’Espagnol, en attendant mieux ? C’est ce qu’on peut lui souhaiter, à lui et à sa formation.