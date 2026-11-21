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À l’occasion de la 10e journée de Première Ligue, OL Lyonnes recevra Strasbourg au Parc OL, dimanche 22 novembre à 15 heures. Cette rencontre sera notamment consacrée à la sensibilisation contre les violences faites aux femmes, en amont de la Journée internationale du 25 novembre.

L’initiative s’inscrit dans une mobilisation contre les violences faites aux femmes collective portée par la Ligue féminine de football professionnel et les clubs du championnat. L’ensemble des formations de Première Ligue participera à cette opération lors de cette journée. Les clubs de Seconde Ligue seront également concernés.

Plusieurs actions prévues au Parc OL

Pour la réception de Strasbourg, différentes initiatives accompagneront la rencontre. À leur entrée sur la pelouse, les joueuses effectueront un geste destiné à alerter discrètement sur une situation de violence. Elles auront la charge de sensibiliser les spectateurs à sa signification. Une minute d’applaudissements sera également organisée avant le coup d’envoi. Les capitaines des deux équipes porteront un brassard violet, tandis que les joueuses poseront avec des fanions de soutien. Enfin, deux représentantes de La Maison des Femmes, dont le club est engagé à leurs côtés, donneront le coup d’envoi fictif.

Cette structure accompagne les femmes victimes de violences et les aide dans leurs démarches d’orientation et de prise en charge. Elle propose un accompagnement global, notamment sur les plans médical, psychologique, social et juridique. Elle permet également aux victimes de déposer plainte directement dans ses locaux. Cette collaboration sera mise en avant dimanche, avec la présence de deux de ses représentantes.