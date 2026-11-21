Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Premier rendez-vous avec l’OL très important pour Carlos Vicens ce samedi soir à Lille (20h45). L’Espagnol a notamment titularisé Khalis Merah et Ernest Nuamah.

Il avait prévenu qu’il ne ferait pas de révolution, et c’est effectivement le cas. Pour son premier 11 à la tête de l’Olympique lyonnais, Carlos Vicens a aligné une équipe dans la lignée de celles déjà aperçues sous Paulo Fonseca et Jorge Maciel. À Lille, l’OL se présentera encore sans numéro 9 de métier. C’est Khalis Merah qui devrait occuper ce rôle, même si Corentin Tolisso et d’autres pourraient permuter avec le jeune milieu de terrain.

Pour l’épauler en attaque, nous aurons donc Nuamah, mais aussi Keito Nakamura, plutôt chargés d’animer les côtés. Dans l’entrejeu, en plus du capitaine Tolisso, Mads Bidstrup et Tanner Tessmann devront remporter la bataille face à leurs vis-à-vis lillois. Ce sera crucial pour des Rhodaniens battus à Brest avant la trêve (2-0) et à quatre longueurs du second, le LOSC justement.

Deux changements en défense

Derrière, ça bouge un peu malgré tout, avec deux changements par rapport au déplacement en Bretagne voilà quinze jours. Abner remplace Nicolas Tagliafico, et Felix Bacher retrouve une place de titulaire. Ruben Kluivert sera sur le banc. Moussa Niakhaté, Zachary Athekame et Dominik Greif enchaînent.

Le 11 :