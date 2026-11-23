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Buteur lors de la victoire contre Lille 1-0 samedi 21 novembre, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Mads Bidstrup s’est également distingué par son activité physique importante comme depuis le début de la saison.

Arrivé à Lyon durant l’été, Mads Bidstrup s’était déjà illustré par son activité physique importante, et sa capacité à répéter les courses. Face au LOSC (1-0), le milieu de terrain de l’OL a multiplié les efforts tout au long de la rencontre, établissant un record de 13,8 kilomètres effectués. Aucun joueur n’avait parcouru une telle distance dans un match des cinq grands championnats depuis le début de saison, confirmant l’importance de l’activité physique du Danois dans le milieu de terrain lyonnais. Son volume de jeu contribuant notamment à l’intensité demandé par l’entraineur espagnol.

13,8 kilomètres pour couronner son premier but lyonnais

Cette performance physique s’accompagne également de son premier but sous les couleurs lyonnaises. À Lille, l’ancien joueur de Salzbourg a inscrit l’unique réalisation de la rencontre (0-1, 40e), permettant aux hommes du nouvel entraîneur de l’OL, Carlos Vicens, de repartir du Nord avec les 3 points pour sa première sur le banc de Lyon. Au-delà du but, Bidstrup confirme la raison de son recrutement par la cellule lyonnaise, apportant une véritable intensité dans le cœur du jeu.