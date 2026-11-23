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Avec seulement une séance au complet et dix jours d’entraînement, Carlos Vicens n’a pas révolutionné le jeu de l’OL à Lille. Néanmoins, sur certains aspects, la patte du coach espagnol a déjà été visible.

« Pas de timing précis ». C’est ainsi qu’avait répondu Carlos Vicens à notre question jeudi dernier pour savoir quand pourrait-on vraiment voir sa patte sur le jeu de l’OL. Pour le déplacement à Lille, l’Espagnol n’avait pas forcément fait de mystère : avec seulement une séance au complet, il ne comptait pas tout révolutionner pour cette première. Cela sera également le cas sur les prochains matchs, avec deux semaines sur trois à trois matchs d’ici à la trêve hivernale. Cependant, Vicens a bien concédé qu’il allait apporter sa touche « au compte-gouttes » et que l’évolution plus ou moins rapide dépendra de la compréhension de ses joueurs.

Des idées qui rappellent forcément Guardiola

En sortant de sa première victoire (0-1), le Majorquin doit certainement être satisfait de voir que ce qui a été travaillé au GOLTC a porté ses fruits au stade Pierre-Mauroy. Car s’il n’a pas tout révolutionné et suivi les traces de Paulo Fonseca, Carlos Vicens a quand même essayé d’apporter un petit truc à lui dans le nord de la France. Et cela a plutôt sauté aux yeux. Dans la même veine que son mentor Pep Guardiola, il a essayé d’apporter un surnombre dans l’entrejeu grâce à l’apport d’un latéral. Samedi soir, il se nommait Abner, peut-être plus enclin à occuper ce poste que Zachary Athekame, plus précieux dans la projection.

Sans dire qu’il en a été le créateur ou que l’OL jouera comme ces grandes équipes, Guardiola aimait bien voir Kimmich au Bayern Munich ou Kyle Walker à Manchester City faire ce dépassement de fonction et se réaxer. À Lille, pendant la première mi-temps, cela a sauté aux yeux à l’OL, avec le latéral brésilien presque relayeur ou au moins très proche de Tanner Tessmann. « On souhaitait presser fort, et c’est pour ça qu’Abner souvent était à l’intérieur. La clé, c’était de ne pas donner de temps aux Lillois, sinon, on allait être en difficulté », a déclaré le coach après la rencontre.

Une volonté de presser en un-contre-un

D’ailleurs, en voyant le Brésilien se recentrer, cela a permis à l’OL de mettre en place un pressing très agressif sur l’arrière-garde du LOSC. Corentin Tolisso a pu jouer bien plus proche de Khalis Merah et les deux Lyonnais ont été déterminants dans cette volonté d’harceler. D’ailleurs, en début de match, l’OL n’est pas passé loin de coincher la relance adverse pour quelques centimètres, sur deux relances d’Özer. Tout sauf une surprise pour le Majolan, revenu de sélection dès lundi et qui a pu « vraiment sentir les idées du coach : presser, avoir le ballon. Parce que le meilleur moyen de défendre, c’est d’avoir la balle. » Seulement, cette position hybride d’Abner n’avait pas uniquement vocation à contrer Lille défensivement.

La position d’Abner a eu un impact sur le reste de l’équipe

Offensivement, cela a également eu un impact. C’est bien dans le cœur du jeu que l’international auriverde a été au départ de l’action amenant le deuxième but d’Ernest Nuamah, finalement annulé pour une faute de Bidstrup. Mais l’intention souhaitée par Carlos Vicens était clairement là. L’Espagnol a beau dire qu’il ne faut « tirer des conclusions qu’après le match de Lilleström », on demande quand même à revoir le visage de la première mi-temps à Lille, tout en se demandant si cette volonté affichée d’aller chasser quasiment en un-contre-un son adversaire peut être viable sur le long terme. Quoi qu’il en soit, cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu l’OL se déplacer chez un concurrent direct avec l’envie de gagner plutôt que d’être attentiste.