Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Une nouvelle fois, Salma Paralluelo va retrouver la sélection espagnole. L’attaquante d’OL Lyonnes figure dans la liste de l’Espagne pour les deux derniers matchs internationaux de l’année 2026.

La sélectionneuse espagnole a dévoilé son groupe ce vendredi 20 novembre. La Lyonnaise Salma Paralluelo fait partie des sept attaquantes convoquées par Sonia Bermúdez pour ce dernier rassemblement de l’année civile, qui débutera le mardi 24 novembre. L’Espagne, déjà qualifiée pour le prochain Mondial féminin, profitera de deux rencontres amicales de fin d’année pour continuer sa préparation en vue de la Coupe du monde 2027, organisée au Brésil.

Deux matchs amicaux au programme pour l’Espagne

Pour cet ultime rassemblement, les Espagnoles commenceront par affronter le Chili, le samedi 28 novembre. Elles termineront leur année internationale face au Venezuela, le vendredi 4 décembre. Ces deux rendez-vous permettront à la sélection espagnole de poursuivre son travail avec son groupe avant les prochaines échéances internationales. L’Espagne sort d’un rassemblement précédent plutôt réussi avec une victoire (2-1) et un match nul (2-2) contre les États-Unis de Lily Yohannes. Pour Salma Paralluelo, il faut désormais qu’elle continue sa progression fulgurante en sélection, comme depuis 2022, pour continuer de s’y imposer comme un véritable cadre, en vue de la prochaine Coupe du monde mais aussi des prochaines échéances espagnoles.