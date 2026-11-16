OL Lyonnes : Yohannes inaugure un stade à son nom à Amsterdam

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Ce dimanche, Lily Yohannes a vécu un moment particulier. La milieu de terrain d’OL Lyonnes a inauguré un terrain de football portant son nom, à Amsterdam, aux Pays-Bas. C’est un hommage à une ville qui a beaucoup compté dans son parcours.

Avant de rejoindre Lyon à l’été 2025, Lily Yohannes a grandi aux Pays-Bas. Arrivée petite à Amsterdam, elle y a découvert le football avant d’intégrer le centre de formation de l’Ajax Amsterdam pour poursuivre sa formation. Cette étape lui a permis, quelques années plus tard, de faire ses débuts en professionnels à seulement 16 ans. Elle a ensuite évolué, devenant internationale américaine. Elle joue désormais dans l’un des plus grands clubs d’Europe : OL Lyonnes. Toute cette carrière lui a permis de se faire progressivement un nom qui apparaît désormais dans l’un des terrains à Amsterdam, qu’elle a inauguré ce dimanche.

Un retour aux sources pour Lily Yohannes

Lily Yohannes a inauguré le « Cruyff Court Lily Yohannes« , dans le quartier de Holendrecht, à Amsterdam-Zuidoost. Ce terrain de proximité, soutenu par la Johan Cruyff Foundation, est destiné aux jeunes du quartier afin de leur permettre de pratiquer le football. Cette inauguration récompense tout son parcours à l’Ajax Amsterdam. Lors de la saison 2023-2024, Lily Yohannes avait été élue « Johan Cruijff Talent of the Year« . Cette distinction lui permettait de choisir l’emplacement d’un terrain portant son nom. Comme un symbole, elle a naturellement opté pour Amsterdam. Désormais à OL Lyonnes, elle laisse une trace indélébile dans une ville qui l’a vue grandir et devenir la joueuse qu’elle est aujourd’hui.