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La défenseure d’OL Lyonnes Ashley Lawrence figure parmi les joueuses convoquées par la sélection canadienne. Comme sa coéquipière Lily Yohannes, elle disputera le championnat féminin de la Concacaf avec pour objectif de décrocher un ticket pour la Coupe du monde 2027 et pour les Jeux olympiques 2028.

Désormais, la joueuse d’OL Lyonnes Ashley Lawrence fait partie des cadres de la sélection canadienne, qui s’apprête à entrer dans une période décisive de son calendrier. À 31 ans, elle apportera son expérience à un groupe qui vise une nouvelle fois la qualification pour le prochain Mondial, après avoir pris part aux dernières échéances avec son pays.

Ashley Lawrence et le Canada face au Panama

Le Canada commencera son tournoi par un quart de finale contre le Panama, le samedi 28 novembre. Une victoire permettrait aux joueuses canadiennes de rejoindre les demi-finales, mais surtout de valider directement leur billet pour la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en 2027. En cas de qualification, elles retrouveront le dernier carré le 1er décembre. Les rencontres pour les places finales se disputeront ensuite le 5 décembre.

Les deux finalistes et la troisième équipe obtiendront leur place pour le rendez-vous olympique. Ashley Lawrence va pouvoir apporter son savoir et son expérience pour permettre à son pays d’obtenir sa qualification pour la Coupe du monde, avant de tenter d’aller se qualifier pour les Jeux olympiques de 2028.