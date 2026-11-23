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Ayant joué toutes les minutes avec l’OL en Ligue 1 depuis son arrivée cet été, Zachary Athekame n’est plus sur un sans-faute. En sortant le Suisse à la 76e minute, Carlos Vicens lui a fait rater ses premières minutes en championnat.

Toutes les séries ont une fin et il n’y accordera certainement pas une grande attention. Pourtant, samedi à Lille, Zachary Athekame a connu un épisode qu’il n’avait encore jamais connu avec l’OL en Ligue 1. Pour la première fois en onze journées, il n’a pas disputé l’intégralité d’une rencontre du championnat de France. Depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, le Suisse était l’un des rares joueurs dans l’Hexagone à avoir disputé toutes les minutes, soit 900. Ce total n’est pas monté à 990 dans le nord de la France, la faute à Carlos Vicens pourrait-on dire.

Tolisso deuxième Lyonnais avec 130 minutes de moins

À la 74e minute, l’entraîneur espagnol a effectué un double changement et a choisi de sortir ses deux latéraux. Abner et Athekame ont été remplacés par Nicolás Tagliafico et Ruben Kluivert, mettant ainsi un terme à la série du latéral suisse. Ils ne sont désormais plus que six joueurs de champ à avoir disputé l’intégralité des matchs en Ligue 1 : Lamine Camara (Monaco), Cristian Casseres (Toulouse), Diego Coppola (Paris FC), Charlie Cresswell (Rennes), Adrien Monfray (Troyes) et Montassar Talbi (Lorient). Les dix autres avec 100% de minutes jouées étant des gardiens de but. Pour sa part, Zachary Athekame a reculé à la 24e place avec 974 minutes, mais pointe toujours largement devant le deuxième joueur de l’OL, qui est Corentin Tolisso avec 844 minutes.