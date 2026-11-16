OL Académie – TKYDG : émission spéciale avec Christian Bassila

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Ce lundi, malgré la trêve internationale, votre émission « Tant qu’il y aura des Gones » est bien présente pour un numéro spécial. Avec Christian Bassila, directeur de l’Académie, l’équipe de TKYDG fera un bilan de ce qu’il se passe au centre de formation de Meyzieu.

Pas de match de l’OL à se mettre sous la dent ce lundi soir, mais une émission qui risque malgré tout de créer du débat à partir de 19h en direct. En attendant de décortiquer la première de Carlos Vicens avec l’OL lundi prochain après la déplacement à Lille, l’équipe de « Tant qu’il y aura des Gones » reçoit Christian Bassila pour un numéro spécial sur l’Académie. Avec le directeur du centre de formation, il sera question des résultats des équipes de jeunes, de la perte de vitesse de ce même centre après des années au sommet mais aussi des secousses qui le touchent avec notamment la mise à pied d’un joueur U19.