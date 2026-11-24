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Cette semaine, Moussa Niakhaté deviendra centenaire avec l’OL. Le Sénégalais compte actuellement 99 matchs sous le maillot lyonnais.

Il a su se relever de débuts très compliqués pour devenir incontournable. Arrivé à l’été 2024, Moussa Niakhaté a tout de suite eu un rôle important dans le vestiaire et sur le terrain. Mais ses premiers pas ont été compliqués avec des prestations très en deçà des attentes lors de ses premiers mois à Lyon. Finalement, tout a changé à partir de 2025-2026, saison durant laquelle le défenseur a été un des meilleurs éléments de l’équipe.

Désormais, Niakhaté est indéboulonnable

Aujourd’hui, il a toujours ce costume de patron à l’OL. Derrière, il est incontournable et est une des raisons de la bonne tenue de la défense lyonnaise. En moins de deux exercices et demi, l’ancien joueur de Nottingham Forest a déjà disputé 99 rencontres avec le club rhodanien (une réalisation). Son 100e est pour cette semaine, soit contre Lillestrøm jeudi, ou dimanche face à Monaco.

Cela dépendra d’une gestion ou non de Carlos Vicens lors de l’affiche de Ligue Europa. Une chose est certaine, à moins d’une blessure, celui qui a porté à 11 reprises le brassard de capitaine sera titulaire lors de la réception des Monégasques lors du choc de la Ligue 1.