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Lundi, Tant qu’il y aura des Gones recevait le directeur de l’OL Académie, Christian Bassila. L’occasion d’évoquer en longueur ce sujet important pour le club.

Au vu des derniers résultats, et des informations qui circulent autour de l’Académie, sa prise de parole était attendue. Lundi, Christian Bassila, directeur du centre de formation lyonnais, est venu sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Le dirigeant était alors interrogé par Razik Brikh et Nicolas Puydebois, notre consultant, sur cette thématique.

Quel projet pour Bassila à l’Académie

D’abord sur la dynamique globale, qui est « innacceptable », selon les mots de l’ancien milieu de terrain. Mais comment réussir à redresser la barre ? Faut-il repenser la manière de fonctionner, revoir l’organisation, le recrutement ? Plusieurs pistes ont été évoquées. Après quoi, il fut question de la « méthode Bassila ». Quelle vision et quel programme a-t-il en tête pour la suite ?

Cette émission spéciale a été visionnée par presque 8000 téléspectateurs déjà. Pour les retardataires, vous pouvez retrouver le replay sur YouTube juste ici.

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