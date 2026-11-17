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La formation lyonnaise sera bien représentée lors du prochain rassemblement de l’équipe de France U19. Franck Plenecassagne a retenu cinq joueuses d’OL Lyonnes pour disputer le premier tour des éliminatoires de l’Euro 2027, organisé en Croatie du 25 novembre au 5 décembre.

La sélection tricolore entamera bientôt une nouvelle étape dans sa campagne européenne. Pour ce premier tour, les Bleuettes ont été placées dans le groupe A7, avec la Belgique, la Croatie et l’Islande. C’est un programme chargé qui attend donc les joueuses françaises, qui devront rapidement trouver leurs repères pour tenter de poursuivre leurs parcours dans la compétition. Parmi les vingt éléments convoqués, cinq évoluent à OL Lyonnes, preuve que le club rhodanien sait former.

Cinq représentantes d’OL Lyonnes chez les Bleuettes

Dans cette liste, Alexande Lambert est retenue au poste de gardienne. En défense, Maïssa Fathallah et Emma Motyka porteront également les couleurs lyonnaises. Enfin, le secteur offensif comptera deux autres joueuses du club avec Camille Marmillot et Léa Motyka. Les Françaises débuteront leur tournoi face à la Belgique, le 28 novembre à Zagreb. Elles enchaîneront ensuite contre le pays hôte, la Croatie, le 1er décembre à Karlovac. Elles termineront cette première phase face à l’Islande, le 4 décembre dans la capitale croate.