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Ce lundi, Kaïl Boudache et Zachary Athekame ont terminé leur trêve internationale par une victoire avec leur sélection respective. De son côté, Julien Duranville a dû se contenter d’un match nul avec les Espoirs belges.

L’avant-dernière journée de la trêve internationale concernait quelques joueurs de l’Olympique lyonnais. Avec la victoire de Moussa Niakhaté en début d’après-midi, les autres joueurs qui avaient rendez-vous avec leur pays ont connu la même réussite. Le bilan est assez positif. Ils vont désormais rentrer à Lyon pour préparer la suite de la saison.

Boudache et l’Algérie renversent l’Eswatini

Battue 2-1 lors du match aller, l’Algérie U23 devait réagir pour poursuivre son parcours dans les qualifications à la CAN 2027. Les jeunes Fennecs ont répondu présent en s’imposant 3-1 à domicile. Lahlou Akhrib a inscrit un doublé (9e, 31e), tandis que Mohamed Bechikh a également participé au succès algérien (35e). Cette victoire permet à la sélection de Kaïl Boudache de décrocher son billet pour le troisième et dernier tour préliminaire. Du côté du Lyonnais, il était pour la première fois titulaire en sélection et portait notamment le numéro 10.

Athekame participe au large succès suisse

Zachary Athekame a lui aussi conclu son rassemblement sur une bonne note. Titulaire face à l’Écosse, le latéral lyonnais a participé à la large victoire de la Suisse (4-0). Il a même été à l’origine de l’ouverture du score à la 22e minute, avec un centre dévié dans ses propres filets par Lewis Ferguson. Après une première période disputée, la Nati a accéléré au retour des vestiaires en inscrivant trois nouveaux buts. Quant à lui, Zachary Athekame a disputé 86 minutes avant de céder sa place.

Duranville et la Belgique Espoirs accrochés

Malheureusement, la soirée a été moins joyeuse pour Julien Duranville. En déplacement pour affronter l’Italie, la Belgique Espoirs a concédé le match nul (2-2). Entré en jeu à la 71e minute, l’ailier lyonnais n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets comme il l’avait fait face à l’Allemagne. Il termine donc cette trêve sur un match nul.