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La fin de la trêve internationale a sonné. Ce mardi constitue le dernier jour de match pour les internationaux lyonnais convoqués avec leur sélection. Ils ne sont pas moins de six à disputer une rencontre aujourd’hui.

Avant de retrouver Lyon et de commencer un nouveau chapitre, certains Lyonnais ont, une dernière fois de l’année, rendez-vous avec leur sélection respective pour disputer un match. Si beaucoup ont déjà terminé leur trêve, ils sont encore six à jouer aujourd’hui. Des qualifications à l’Euro U21, à la CAN U23, en passant par les matchs amicaux et la Ligue des nations, voici le programme du jour, détaillé joueur par joueur.

Le premier à jouer sera Keito Nakamura. Après une victoire significative face au Brésil (3-2), où il a même été buteur, il retrouve cette fois-ci le Japon, qui affrontera le Paraguay dans un nouveau match amical. Ensuite, il reviendra à Lyon pour disputer le reste de sa saison.

Japon – Paraguay : à 14 h 10 (match amical)

Après la terrible défaite face aux Pays-Bas (3-0), les Danois voient leurs espoirs de se qualifier pour le prochain Euro U21 très réduits. Le Lyonnais Noah Nartey a joué 64 minutes dans la rencontre. Ce mardi, ils vont tenter de créer un miracle pour pouvoir accrocher leur billet à l’Euro.

Pays-Bas – Danemark : à 18 h 30 (qualifications Euro U21)

Yvann Konan (Côte d’Ivoire U23)

Titulaire lors du premier match face au Kenya, Yvann Konan espère enchaîner dans les buts ivoiriens. Après une première défaite, ils doivent se rattraper pour pouvoir encore espérer accrocher un billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Côte d’Ivoire – Kenya : à 20 h 00 (qualifications CAN U23)

Préservé lors de la première rencontre de l’Autriche, Felix Bacher n’a pas encore disputé la moindre minute lors de cette trêve internationale. Assurés d’être promus en Ligue A, les compatriotes du défenseur lyonnais ont un dernier rendez-vous à disputer. Ce sera face à Israël.

Israël – Autriche : à 20 h 45 (J6 Ligue des nations)

Pour Mads Bidstrup et les siens, cette dernière journée de Ligue des nations va être déterminante pour la suite. Avec trois points d’avance sur la Norvège, ils peuvent rêver des quarts de finale. Néanmoins, il faudra obtenir au minimum un match nul. De son côté, comme Felix Bacher, Mads Bidstrup n’a pas encore joué.

Danemark – Norvège : à 20 h 45 (J6 Ligue des nations)

Comme souvent, Nicolás Tagliafico ferme la page de la trêve internationale pour les Lyonnais. Ménagé pendant le premier match, il a rendez-vous avec l’Albiceleste pour disputer une rencontre amicale face au Costa Rica. Ce sera cependant dans la nuit de mardi à mercredi.

Argentine – Costa Rica : dans la nuit de mardi à mercredi à 00 h 00 (match amical)







