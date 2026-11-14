Joé Labiani (OL Lyonnes) : « On a toujours été un club formateur »

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Adjoint de Jonatan Giráldez depuis deux saisons, Joé Labiani assure le lien entre le groupe professionnel et l’Académie. Avec des jeunes comme Julie Swierot, Wassa Sangaré, Maïssa Fathallah ou encore Ambre Ouazar présentes dans le groupe d’OL Lyonnes contre Saint-Malo, le centre reste encore bien représenté chez les Fenottes.

Wassa Sangaré qui enchaîne, Julie Swierot dans la rotation et des jeunes comme Maïssa Fathallah qui pointent le bout du nez. Votre rôle d’adjoint en lien avec l’Académie marche à plein régime…

Joé Labiani : Oui, j’ai la double casquette d’avoir ce rôle d’adjoint et aussi de lien avec l’Académie. L’objectif, c’est de continuer à avoir beaucoup de liens avec les staffs déjà, d’avoir un travail dans lequel on a de la transversalité sur ce qu’on met en place, et puis d’intégrer de manière assez régulière des jeunes sur les séances d’entraînement. On a certaines jeunes qui sont intégrées à 100%, d’autres qui apparaissent de temps en temps. Là, aujourd’hui, il y a l’image de jeunes comme Ambre Ouazar, Romane Rafalski, Maïssa Fathallah, des jeunes qui sont intégrées à 100%, qui s’entraînent avec qualité dans le groupe, donc on est satisfaits.

Comment s’organisent les échanges entre l’académie et le groupe professionnel ?

Les échanges entre l’académie et le groupe pro font partie des piliers du club. On a toujours été un club formateur et ce lien est primordial pour que l’on puisse maintenir notre identité : faire éclore des jeunes au plus haut niveau. Nous échangeons quotidiennement par rapport aux différentes évolutions des jeunes et à tout ce qui se passe au quotidien à l’académie. Nous organisons aussi des temps d’échanges, et notamment lors des trêves internationales. Le staff professionnel va à l’académie, par département (performance, technique, etc.) et nous créons des temps de réunions pour avancer sur des projets ensemble. Et afin de créer du lien entre les joueuses, nous faisons intervenir les professionnelles à l’académie, pour des échanges privilégiés avec les plus jeunes.

« Il n’y a pas de parcours type dans la formation »

Il y a quelque temps, Jonatan Giráldez a mis en avant votre rôle notamment dans les prêts de Sangaré et Swierot la saison passée. C’est un travail à plein temps, avec ces jeunes qui sont envoyés en prêts ?

Oui, complètement. On sait que le parcours pour arriver dans l’équipe première est complexe parce qu’on a bien sûr des grandes ambitions. L’écart entre le niveau de l’équipe réserve qui joue en D3 et en D1, c’est un contexte totalement différent et encore plus avec la Ligue des champions. C’est vraiment une grosse marche, donc c’est important de suivre leur parcours d’évolution, de proposer le meilleur contexte pour elles, et le prêt, c’est une étape qui va leur permettre de s’aguerrir.

Wassa, ç’a été un bel exemple là-dessus, puisque si aujourd’hui elle est capable de faire 90 minutes en Ligue des champions, à ce niveau-là, c’est aussi parce que l’année dernière, elle a eu des confrontations de qualité week-end après week-end. Ce sont de beaux parcours, Julie et Wassa, qui nous montrent qu’il y a une étape « prêt » qui peut être très bénéfique pour nous.

Il y a un vrai discours là-dessus, avec les jeunes qui sont actuellement en réserve, en prenant ces deux exemples, en disant « peut-être que pour vous, c’est aussi bien d’aller dans un prêt pour se forger de l’expérience » ?

C’est au cas par cas. L’objectif, c’est de suivre l’évolution de la jeune joueuse. Certaines ont besoin de plus de temps, certaines ont besoin de rester un peu plus de temps ici à s’entraîner au contact du groupe, certaines ont besoin de voir d’autres contextes. Ça va dépendre vraiment de ce que la joueuse a besoin pour s’aguerrir et se préparer au mieux. Il n’y a pas de parcours type. On suit l’évolution et on répond aux besoins de la joueuse quand elle en a besoin.

« Satisfait de ce que montrent nos équipes à l’Académie »

C’est dans ce contexte que le prêt de Sofia Bekhaled, le dernier, a été mis en place ?

Exactement. Sofia s’est entraînée sur la première partie de saison dernière avec nous. On a estimé que sur la deuxième partie de saison, c’était intéressant d’avoir un prêt au Servette et de poursuivre sur ce début de saison-là. L’objectif, c’est de suivre à distance Sofia avec plus de temps de jeu, avec un contexte qui lui permette d’avoir un peu plus de responsabilité sur le terrain.

Au niveau des résultats de l’Académie, cette première partie de saison est positive.

Oui, on a une équipe U19 qui, sur les résultats, est à 100% de victoires, donc un très bon début de saison. La réserve qui a eu un revers contre Albi à domicile, on est dans cet objectif de formation, donc on a la volonté de jouer assez jeune, et on ne s’attache pas uniquement aux résultats. C’est vraiment ce que l’équipe va être capable de produire sur le terrain, en lien avec ce qu’on propose sur l’équipe première. Même s’il y a eu un revers au niveau de l’équipe réserve, on reste dans la recherche de maîtrise, et en jouant jeune, on s’expose parfois à des contre-performances. Il n’y a rien d’inquiétant mais de la satisfaction.