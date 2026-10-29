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Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
Sofia Bekhaled, attaquante d’OL Lyonnes (@OL)

Mercato : Sofia Bekhaled (OL Lyonnes) prêtée à l’OGC Nice

  • par Enzo Catolino

    • OL Lyonnes a officialisé le prêt de Sofia Bekhaled à l'OGC Nice Féminines pour la saison 2026-2027. À 20 ans l'attaquante lyonnaise va poursuivre sa progression en Seconde Ligue. Elle a récemment décroché une médaille de bronze historique avec l'Algérie à la CAN féminine 2026.

    L'effectif d'OL Lyonnes continue de connaître des mouvements. Le club rhodanien a annoncé le départ temporaire de Sofia Bekhaled. Elle rejoint l'OGC Nice Féminines dans le cadre d'un prêt d'une saison, jusqu'au 30 juin 2027. Formée à Lyon, l'attaquante va ainsi bénéficier d'une nouvelle expérience pour poursuivre son développement.

    Une nouvelle étape après un prêt au Servette

    Ce départ vers la Côte d'Azur intervient après une précédente expérience en Suisse, au Servette FC, récent adversaire d'OL Lyonnes en Ligue des champions. Après avoir découvert un championnat étranger, elle va désormais retrouver le club niçois, qui évolue en Seconde Ligue. À 20 ans, l'attaquante issue de l'académie lyonnaise poursuit son parcours avec l'objectif de gagner en exéprience et de continuer à progresser.

    Médaillée à la CAN avec l'Algérie durant l'été

    Sofia Bekhaled arrive à Nice après un été marqué par une performance incroyable sur la scène internationale. L'internationale algérienne a décroché une médaille de bronze à la CAN féminine 2026 avec sa sélection. Pas dans l'équipe lyonnaise depuis le début de la saison, elle va pouvoir se concentrer sur ce nouveau défi en club.

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