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Salma Paralluelo lors de PSG - OL Lyonnes
Salma Paralluelo lors de PSG – OL Lyonnes (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : le programme TV de la 11e journée dévoilé

  • par Enzo Catolino

    • La LFFP a communiqué la programmation télévisée de la 11e journée de championnat, prévue les 11 et 12 décembre prochains. OL Lyonnes se déplacera sur la pelouse du FC Nantes pour clôturer cette journée.

    Le calendrier de la fin d'année civile se précise pour les clubs de Première Ligue. La programmation TV de la 11e journée a été dévoilée. Six rencontres sont réparties sur deux jours. Pour les joueuses d’OL Lyonnes, ce rendez-vous se terminera par un déplacement sur le terrain du FC Nantes, programmé en soirée le samedi.

    OL Lyonnes face à Nantes en clôture

    Les Lyonnaises se rendront sur la pelouse du FC Nantes le samedi 12 décembre à 21 h 00. Cette affiche sera diffusée en direct sur Canal+ Foot et clôturera la 11e journée de championnat. C'est un rendez-vous à suivre pour les joueuses de Jonatan Giráldez, dans une période importante de la saison avant la trêve hivernale. Le Paris FC et l’Olympique de Marseille donneront le coup d’envoi de ce onzième acte le vendredi 11 décembre, à 21 h 00. Quatre autres matches se joueront le samedi à 18 h 00 avant la grande affiche du samedi soir. Le FC Nantes et OL Lyonnes se retrouveront donc à 21 h 00 pour le dernier match de cette journée.

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