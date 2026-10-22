OL Lyonnes - Marseille : le match sera diffusé gratuitement

OL Lyonnes reçoit Marseille ce samedi 24 octobre à 21 heures à Décines pour la sixième journée de Première Ligue. La rencontre sera accessible gratuitement sur Sport+ pour les non-abonnés.

Leader du championnat, OL Lyonnes s'apprête à affronter un rival beaucoup plus convaincant que la saison dernière. En 2025-2026, les Marseillaises ont lutté pour le maintien jusqu'au bout. Mais sur ce début d'exercice, elles semblent s'imposer parmi les meilleures formations de D1. L'OM est actuellement quatrième, avec neuf points. Cette progression promet une bonne opposition pour les Lyonnaises, qui auront en tête la Ligue des champions. Car oui, il faut aussi préparer la réception de l'Inter Milan mercredi. à 21 heures

Deux possibilités pour suivre la rencontre

En attendant la Coupe d'Europe, les supporters pourront regarder OL Lyonnes - Marseille sur Sport+, le nouveau canal gratuit du diffuseur Canal+, ou sur la chaîne Canal+Foot samedi à partir de 21 heures. Précision importante, nul besoin d'être abonné à la chaîne cryptée si vous souhaitez profiter de la première option. Il vous suffit de télécharger son application et de créer un compte.

Cette rencontre viendra conclure la sixième journée du championnat. Les autres affiches seront réparties entre vendredi 23 et samedi 24 octobre, avec notamment le déplacement de Montpellier au Paris Saint-Germain ce vendredi à 18 heures. Pour les joueuses de Jonatan Giráldez, ce duel face aux Phocéennes sera l’occasion de poursuivre leur excellent parcours en Première Ligue devant leur public.