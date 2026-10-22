Actualités
Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
Salma Paralluelo lors d’OL Lyonnes – Real Sociedad (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes - Marseille : le match sera diffusé gratuitement

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • OL Lyonnes reçoit Marseille ce samedi 24 octobre à 21 heures à Décines pour la sixième journée de Première Ligue. La rencontre sera accessible gratuitement sur Sport+ pour les non-abonnés.

    Leader du championnat, OL Lyonnes s'apprête à affronter un rival beaucoup plus convaincant que la saison dernière. En 2025-2026, les Marseillaises ont lutté pour le maintien jusqu'au bout. Mais sur ce début d'exercice, elles semblent s'imposer parmi les meilleures formations de D1. L'OM est actuellement quatrième, avec neuf points. Cette progression promet une bonne opposition pour les Lyonnaises, qui auront en tête la Ligue des champions. Car oui, il faut aussi préparer la réception de l'Inter Milan mercredi. à 21 heures

    Deux possibilités pour suivre la rencontre

    En attendant la Coupe d'Europe, les supporters pourront regarder OL Lyonnes - Marseille sur Sport+, le nouveau canal gratuit du diffuseur Canal+, ou sur la chaîne Canal+Foot samedi à partir de 21 heures. Précision importante, nul besoin d'être abonné à la chaîne cryptée si vous souhaitez profiter de la première option. Il vous suffit de télécharger son application et de créer un compte.

    Cette rencontre viendra conclure la sixième journée du championnat. Les autres affiches seront réparties entre vendredi 23 et samedi 24 octobre, avec notamment le déplacement de Montpellier au Paris Saint-Germain ce vendredi à 18 heures. Pour les joueuses de Jonatan Giráldez, ce duel face aux Phocéennes sera l’occasion de poursuivre leur excellent parcours en Première Ligue devant leur public.

    à lire également
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Audrey Gerbel au sifflet d'OL Lyonnes - Marseille
    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - jeu 22 Oct 26 à 13 h 04

      Bonjour Enzo,

      On devrait donc, théoriquement, pouvoir regarder ce match sur Youtube ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes - Marseille : le match sera diffusé gratuitement 12:40
    OL : l'entraîneur d'Hoffenheim se méfie de la tactique lyonnaise 11:50
    Ligue Europa : Hoffenheim déjà dos au mur avant de recevoir l'OL 11:00
    OL : un déficit important en 2025-2026, mais nettement réduit en un an 10:10
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    Hoffenheim - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Noah Nartey lors d'Anderlecht - OL
    À Hoffenheim, l'OL cherchera à tenir le choc 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Hoffenheim - OL : Tolisso et les latéraux préservés ? 08:00
    Keito Nakamura lors de Lens - OL
    OL : Keito Nakamura suspendu un match ferme après son expulsion face à Nice 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Steeve Kango à l'échauffement (OL)
    Hoffenheim - OL : Steeve Kango et Angel Garcia à l'heure au rendez-vous ? 21/10/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Hoffenheim - OL : Himbert titulaire, Šulc touché au genou 21/10/26
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    PSG - OL : le choc pourrait être reporté 21/10/26
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL : Pavel Šulc n'a pas fait le voyage à Hoffenheim 21/10/26
    Hoffenheim - OL : trois absents côté allemand 21/10/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : "Il ne rentre pas dans les plans", Quentin Vieira s’interroge sur le cas Rémi Himbert 21/10/26
    Marquinhos, joueur du PSG
    OL : le PSG confirme les forfaits de Marquinhos, Dembélé et Kvaratskhelia  21/10/26
    Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL.
    OL - Nice (2-1) : pas d'erreur sur l'exclusion de Keito Nakamura 21/10/26
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    OL : Nicolas Tagliafico se rapproche d'un retour 21/10/26
    L'OL avec son 11 type à Hoffenheim ? Nicolas Puydebois défend cette idée 21/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut