Audrey Gerbel au sifflet d'OL Lyonnes - Marseille

OL Lyonnes connaît le corps arbitral qui dirigera son prochain match face à Marseille. Audrey Gerbel sera arbitre centrale, dans une affiche qui n'est pas inconnue pour elle. Elle avait notamment officié pour le quart de finale de Coupe LFFP entre les deux équipes en février.

Les retrouvailles. En février 2026, les Lyonnaises avaient largement dominé Marseille en quart de finale de la Coupe LFFP (4-0), grâce à des buts de Vicki Becho, Inès Benyahia, Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto. Audrey Gerbel avait dirigé cette confrontation. Un peu plus tôt, lors de l'ouverture du championnat 2025-2026 entre ces deux formations, c'est déjà elle qui était au sifflet (3-1). De nouveau, l'officielle a été désignée pour commander la rencontre entre les deux clubs. La partie aura lieu samedi à 21 heures.

Audrey Gerbel retrouve les deux Olympiques

Elle sera assistée de Siham Boudina et Mélissa Rossignol. Mathilde Demoncay annoncera les changements et le temps additionnel, tandis que Mehdi Mokhtari et Charlène Laur seront à la vidéo. Mounir Sissaoui aura le rôle de délégué principal, accompagné de Serge Liogier comme adjoint.

OL Lyonnes retrouve les Phocéennes après son succès face au Paris Saint-Germain le week-end dernier (0-4). Les joueuses de Jonatan Giráldez tenteront de poursuivre leur début d'exercice canon à domicile. De leur côté, les Marseillaises sont mieux placées que l'an passé. Elles occupent actuellement la 4e place du championnat, après avoir sauvé leur peau dans l'élite in extremis la saison dernière.