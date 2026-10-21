L'OL et l'ES Saint-Priest sont désormais partenaires

Mardi, l'ES Saint-Priest a officialisé un tout nouveau partenariat avec l'OL. Une annonce dans la lignée des dernières avancées au sujet des liens entre l'Olympique lyonnais et les clubs amateurs de la région.

On s'est longtemps demandé quels étaient les liens entre l'OL et les clubs de la région. En effet, plus ou moins récemment, le FC Lyon et l'AS Saint-Priest ont mis un terme au partenariat avec le mastodonte local. Mais à l'inverse, plusieurs formations du Rhône ont rejoint ou poursuivi l'aventure. Caluire SC par exemple, en septembre, ainsi que Meyzieu, Millery-Vourles et l'AS Buers début octobre.

Des signatures importantes car elle démontre que l'Olympique lyonnais ne se coupe pas de sa base. Un point crucial quand on sait que c'est de là que viennent des joueurs comme Khalis Merah, Bradley Barcola et tant d'autres. Mardi, un autre représentant rhodanien s'est allié à lui : l'Entente Sportive Saint-Priest, qui fait donc le chemin inverse de son voisin san-priot. L'ESSP est "fier de cette collaboration qui symbolise notre ambition, notre engagement et notre volonté de continuer de grandir, de former et de faire rayonner nos couleurs."

De passage dans TKYDG, le club avait annoncé en 2025 souhaiter un partenariat

Une étape de plus pour l'équipe qui évolue au niveau départemental, ainsi que ses groupes de jeunes et ses éducateurs. D'autant plus que ses dirigeants avaient évoqué cette coopération dans Tant qu'il y aura des Gones en mai 2025. "On a vocation à avoir des partenariats avec des clubs de ce standing. Si on veut évoluer, il faudra qu’on côtoie cette élite-là. Je remercie encore les dirigeants de l’OL d’être passés nous voir. C’était un super moment pour les enfants. Ils étaient d’une grande simplicité", avait déclaré Saïfi Seffih, un des hauts dirigeants de l'ESSP. Il faisait alors référence à la venue de John Textor et Pierre Sage à un tournoi U13 en avril de la même année.

Un an et demi plus tard, l'association est désormais officielle. À voir maintenant les effets qu'elle produira sur les deux institutions, et si chacune en tirera des bénéfices, notamment humains.