Actualités
Les dirigeants de l’Entente Saint-Priest avec Matthieu Louis-Jean (OL) (@Entente Saint-Priest)

L'OL et l'ES Saint-Priest sont désormais partenaires

  • par Gwendal Chabas

    • Mardi, l'ES Saint-Priest a officialisé un tout nouveau partenariat avec l'OL. Une annonce dans la lignée des dernières avancées au sujet des liens entre l'Olympique lyonnais et les clubs amateurs de la région.

    On s'est longtemps demandé quels étaient les liens entre l'OL et les clubs de la région. En effet, plus ou moins récemment, le FC Lyon et l'AS Saint-Priest ont mis un terme au partenariat avec le mastodonte local. Mais à l'inverse, plusieurs formations du Rhône ont rejoint ou poursuivi l'aventure. Caluire SC par exemple, en septembre, ainsi que Meyzieu, Millery-Vourles et l'AS Buers début octobre.

    Des signatures importantes car elle démontre que l'Olympique lyonnais ne se coupe pas de sa base. Un point crucial quand on sait que c'est de là que viennent des joueurs comme Khalis Merah, Bradley Barcola et tant d'autres. Mardi, un autre représentant rhodanien s'est allié à lui : l'Entente Sportive Saint-Priest, qui fait donc le chemin inverse de son voisin san-priot. L'ESSP est "fier de cette collaboration qui symbolise notre ambition, notre engagement et notre volonté de continuer de grandir, de former et de faire rayonner nos couleurs."

    De passage dans TKYDG, le club avait annoncé en 2025 souhaiter un partenariat

    Une étape de plus pour l'équipe qui évolue au niveau départemental, ainsi que ses groupes de jeunes et ses éducateurs. D'autant plus que ses dirigeants avaient évoqué cette coopération dans Tant qu'il y aura des Gones en mai 2025. "On a vocation à avoir des partenariats avec des clubs de ce standing. Si on veut évoluer, il faudra qu’on côtoie cette élite-là. Je remercie encore les dirigeants de l’OL d’être passés nous voir. C’était un super moment pour les enfants. Ils étaient d’une grande simplicité", avait déclaré Saïfi Seffih, un des hauts dirigeants de l'ESSP. Il faisait alors référence à la venue de John Textor et Pierre Sage à un tournoi U13 en avril de la même année.

    Un an et demi plus tard, l'association est désormais officielle. À voir maintenant les effets qu'elle produira sur les deux institutions, et si chacune en tirera des bénéfices, notamment humains.

    à lire également
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    OL - Mercato : un retour de Zachary Athekame à l'AC Milan cet hiver n'est pas d'actualité

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    OL - Mercato : un retour de Zachary Athekame à l'AC Milan cet hiver n'est pas d'actualité 11:40
    L'OL et l'ES Saint-Priest sont désormais partenaires 11:00
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Audrey Gerbel au sifflet d'OL Lyonnes - Marseille 10:10
    Le PSG domine le Barça, mais perd trois joueurs avant l'OL 09:25
    Moussa Niakhaté avec Felix Bacher, Tyler Morton et Khalis Merah après OL - Crystal Palace
    Un OL plus homogène pour tenir sur la durée ? 08:40
    Jule Brand avec OL Lyonnes
    OL Lyonnes : deux séances de dédicaces prévues mercredi 21 octobre 08:00
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Mercato : Mourinho ferme la porte à un départ d'Endrick (ex-OL) 07:30
    Tyler Morton (OL) intervient devant Beraldo (PSG)
    Avec deux jours de récupération supplémentaires, le PSG a-t-il un avantage sur l'OL ? 20/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Daryll Benlahlou buteur avec Montpellier
    Prêté par l'OL, Benlahlou marque son premier but en pro 20/10/26
    Steeve Kango, joueur de l'OL
    OL : Athekame sur-utilisé ? Fonseca estime que Kango n’est "pas prêt" 20/10/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Ligue Europa : l’OL s’entrainera à Décines avant de rejoindre Hoffenheim 20/10/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    PSG - OL : un arrêté ministériel interdit aussi les supporters lyonnais au Parc des Princes 20/10/26
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    L'OL connaît tout son programme en Ligue 1 en janvier 2027 20/10/26
    L'OL Lyonnes connaît tout son programme de D1 en novembre 20/10/26
    Umut Meler, arbitre turc
    Ligue Europa : un quatuor arbitral turc pour Hoffenheim- OL 20/10/26
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Ligue 1 : l’OL ira à Troyes le 6 décembre et recevra l’OM le 13 20/10/26
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Louis-Jean revient sur le cas Benzema à l’OL 20/10/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - Nice
    OL : Tessmann, un but et un heureux événement à fêter 20/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut