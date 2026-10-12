OL : après Meyzieu et Millery-Vourles, l'AS Buers prolonge son partenariat

L'OL continue de consolider son réseau de clubs partenaires dans la région lyonnaise. Après l'US Meyzieu et l'US Millery-Vourles, qui avaient tous les deux annoncé la prolongation de leur collaboration avec le club rhodanien le 5 octobre, c'est désormais l'AS Buers qui poursuit son aventure avec l'Olympique lyonnais.

Cette nouvelle prolongation permet à l'AS Buers Villeurbanne de continuer à travailler aux côtés de l'OL autour de la formation et de l'accompagnement des jeunes joueurs. À travers toutes ces conventions, le club lyonnais cherche notamment à renforcer ses liens avec les structures amateurs de son territoire et à favoriser les échanges autour de la formation. Pour l'AS Buers, cette continuité vient donc confirmer une collaboration qui s'inscrit dans la durée. Le partenariat avec l'OL permet au club de garder un lien privilégié avec l'académie lyonnaise et ainsi de poursuivre son travail auprès des jeunes licenciés.

Un réseau qui continue de s'étendre

Cette annonce intervient surtout dans une période où l'OL multiplie les prolongations avec ses clubs partenaires. Le 5 octobre, l'US Meyzieu et l'US Millery-Vourles avaient ainsi officialisé la poursuite de leur collaboration avec le club lyonnais. Quelques jours plus tard, un nouveau club vient à son tour renforcer cette dynamique. Après l'arrivée de l'Académie Sportive Moulins Football, devenue le premier club partenaire de l'OL dans l'Allier, et les mouvements récents concernant Caluire et le FC Lyon, le réseau lyonnais continue de se développer. Avec trois autres clubs prolongés, l'OL confirme sa volonté de maintenir des liens étroits avec les clubs amateurs qui participent au développement des jeunes joueurs.