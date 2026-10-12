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Paulo Fonseca lors de Lens - OL
Paulo Fonseca lors de Lens – OL (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

OL : un seul coach fait moins bien que Fonseca à l'extérieur depuis 25 ans

  • par Enzo Catolino

    • Avec seulement 37% de victoires à l'extérieur en Ligue 1 depuis son arrivée à l'OL, Paulo Fonseca figure parmi les entraîneurs lyonnais les moins efficaces dans cet exercice au XXIe siècle. Un chiffre qui illustre les difficultés rencontrées par les Rhodaniens loin de leurs bases.

    Le revers à Lens (2-1), vendredi dernier, a rappelé que l'Olympique lyonnais éprouvait encore des difficultés en déplacement. Avec Paulo Fonseca sur le banc, le club rhodanien a remporté dix de ses 27 matchs de Ligue 1 disputés à l'extérieur, soit un taux de réussite de 37 %. Selon cette statistique, qui prend en compte les entraîneurs ayant dirigé au moins 15 rencontres loin du Parc OL au XXIᵉ siècle, le Portugais occupe la deuxième place des techniciens les moins performants dans cet exercice, derrière Peter Bosz.

    Avec six victoires en 23 déplacements, Peter Bosz affiche le plus faible pourcentage, avec 26 %. Paulo Fonseca le suit, avec 37 %, juste devant Hubert Fournier, qui avait remporté 11 de ses 29 matchs à l'extérieur, soit 38 % de victoires. Pour le technicien portugais, ce bilan contraste avec les résultats obtenus par l'OL sur l'ensemble de son passage.

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    La défaite à Lens a mis en lumière une autre difficulté loin du Parc OL : la capacité de l'équipe à réagir lorsqu'elle est menée. Sous les ordres de Paulo Fonseca, l'OL peine à inverser la tendance lorsque l'adversaire ouvre le score, toutes compétitions confondues. Le déplacement dans le Pas-de-Calais prolonge donc les doutes autour des performances lyonnaises loin du Parc OL. Pour Paulo Fonseca, l’enjeu est de trouver les solutions afin de permettre à son équipe de mieux gérer ces scénarios et de transformer davantage ses déplacements en points précieux dans la course aux objectifs lyonnais.

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