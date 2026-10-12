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Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
Florent Balmont, entraîneur des U17 de l’OL et membre de l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Académie : les U19 féminines déroulent, les U17 masculins accrochent le leader

  • par David Hernandez

    • Dans un week-end avec seulement trois matchs au sein de l'OL Académie, les U19 féminines sont les seules à être reparties avec les trois points. Du côté des garçons, les U17 lyonnais ont arraché un point face au leader sochalien (3-3).

    Qui pourra arrêter les U19 d'OL Lyonnes dans cette première phase de championnat ? Pas Dijon en tout cas. N'ayant connu que la victoire depuis le début de la saison, les Lyonnaises ont encore déroulé dimanche après-midi du côté de Meyzieu. Si c'est bien la trêve internationale chez les professionnelles, les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran avaient bien un match de championnat à disputer et elles n'ont pas fait semblant. Pour la sixième journée de cette première phase, les U19 d'OL Lyonnes n'ont pas fait de détails face au DFCO avec une victoire 6-0.  Inaya Benabid a ouvert le score (16e), avant que Sarah Bebel ne signe un triplé (18e, 37e, 41e). Alicia Kijanka Larras a alourdi la marque juste avant la mi-temps (45e). Dina Merhoum a parachevé le succès en fin de rencontre (80e).

    Les U17 peuvent avoir des regrets mais...

    Ce fut la seule victoire au sein d'OL Académie puisque chez les garçons, il n'y a eu que des nuls pour les U19 mais aussi les U17. Un partage des points (3-3) qui a quand même un goût positif pour les joueurs de Florent Balmont. Dans le choc du haut de tableau avec Sochaux, leader de la poule B, les Lyonnais peuvent malgré tout avoir des regrets de mener 3-1 jusqu'à trois minutes de la fin... Mais tenir la dragée haute au leader sochalien ne peut être qu'un bon point pour l'OL qui affiche 11 points après sept journées et reste à quatre unités de la tête.

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