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Melchie Dumornay a officiellement lancé « Perles des Caraïbes » ce lundi 23 novembre à Paris. Soutenue par la FIFA, cette association a comme objectif d’accompagner les jeunes talents d’Haiti, pour leur donner les moyens de trouver une place dans le football.

Melchie Dumornay réalise une saison remarquable avec OL Lyonnes. Avec douze buts inscrits en championnat, l’attaquante haïtienne occupe la première place du classement des buteuses de Première Ligue. À 23 ans, elle souhaite également mettre son expérience au service de son pays natal. Son association « Perles des Caraïbes », lancée lundi 23 novembre à Paris, entend contribuer au développement du football haïtien. Le projet bénéficie du soutien de la FIFA et s’adresse principalement aux jeunes filles âgées de 13 à 16 ans.

Un premier tournoi de détection à Haiti

Lors de la présentation de son association, Melchie Dumornay a expliqué vouloir transmettre les opportunités dont elle a pu bénéficier. « Cela fait longtemps que je porte ce projet dans mon cœur. Je veux offrir à ces jeunes filles un endroit où jouer, des personnes sur qui compter et le temps nécessaire pour progresser ». Un premier tournoi de détection a déjà été annoncé pour la mi-décembre au Cap-Haïtien. Cette première échéance permettra d’identifier les premières joueuses susceptibles de rejoindre le programme d’accompagnement.