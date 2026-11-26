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L’OL retrouve la Ligue Europa ce jeudi avec la réception de Lillestrøm au Parc OL. Pour cette cinquième journée de la phase de ligue, les Lyonnais veulent consolider leur place dans le top 24 et se rapprocher des huits premières places, face à un adversaire jugé plus faible sur le papier.

Avant-match

Après son succès sur la pelouse de Lille ce samedi (1-0), l’Olympique lyonnais retrouve la scène européenne. Les hommes de Carlos Vicens accueillent Lillestrøm, ce jeudi 26 novembre, pour le compte de la 5e journée de la Ligue Europa, avec l’envie d’enfin retrouver la victoire.

La situation est plus compliquée pour la formation norvégienne. Lillestrøm pointe à la 34e place avec un seul point. Le club a inscrit deux buts et en a encaissé dix en quatre journées. Il reste notamment sur une défaite face au Viktoria Plzen (0-1). Les Norvégiens ont toutefois retrouvé le chemin de la victoire en championnat face à Sarpsborg (2-0), le 22 novembre. L’OL devra donc rester vigilant malgré les difficultés européennes de son adversaire.

À quelle heure se joue OL – Lillestrøm

La rencontre entre l’OL et Lillestrøm se disputera ce jeudi 26 novembre à 21 heures. Les deux équipes s’affronteront au Parc OL, dans le cadre de la cinquième journée de Ligue Europa. Un match qui sera arbitré par l’Autrichien Sebastian Gishamer, qui sera entouré de ses assistants Santino Schreiner et Alexander Borucki. La vidéo sera sous la responsabilité d’Alan Kijas. Walter Altmann sera le quatrième arbitre.

Sur quelle chaîne voir OL – Lillestrøm ?

Le match entre l’OL et Lillestrøm sera diffusé en direct sur Canal+ à partir de 21 heures. Les commentaires seront assurés par Stéphane Guy et Aline Riera. Margot Dumont sera en bord terrain.