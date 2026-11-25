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En marge d’OL – Lillestrøm, Carlos Vicens avait convié plusieurs jeunes à l’entraînement du jour. Des habitués comme Noham Kamara ou Adil Hamdani et d’autres un peu moins comme Noah Duclieu.

Il est plutôt du genre à faire confiance aux jeunes, de par son passé de formateur à Manchester City. Carlos Vicens en fera-t-il autant à l’OL ? Il faudra attendre un peu pour le savoir, mais à l’entraînement, l’Espagnol n’hésite pas à s’appuyer sur les jeunes pousses de l’Académie. Ce mercredi, le technicien lyonnais avait encore pas mal de jeunesse à sa séance collective de veille de match contre Lillestrøm. Il y avait les habitués que sont Rémi Himbert, Noham Kamara ou encore Adil Hamdani.

Duclieu pour compenser les absences de Bidstrup et Tessmann

Mais, l’Espagnol avait également pioché un peu plus dans le groupe de Gueïda Fofana. Face aux absences de Mads Bidstrup et Tanner Tessmann dans l’entrejeu, Noah Duclieu a été convié à l’entraînement du jour, au même titre que Tiago Gonçalves. Seront-ils dans le groupe ? Réponse ce mercredi soir avec la communication des joueurs convoqués pour le match de Ligue Europa.