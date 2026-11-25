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Victime d’une commotion cérébrale, Teagan Micah a pensé à prendre sa retraite. Finalement, grâce à l’aide d’OL Lyonnes, d’Ellie Carpenter, mais aussi de ses proches, la gardienne a réussi à prendre le dessus sur cette longue période compliquée à vivre.

Elle n’a toujours pas repris la compétition et pourtant, Joe Montemurro a choisi de la convoquer malgré tout. En vue de la Coupe du monde 2027, le sélectionneur de l’Australie a rappelé Teagan Micah pour la première fois depuis presque un an. Non pas que l’ancien coach d’OL Lyonnes avait choisi de se passer de la gardienne, mais cette dernière a été contrainte et forcée de mettre entre parenthèses sa carrière.

La faute à un choc à la veille du match contre le PSG en février dernier et une commotion cérébrale qui l’ont tenue éloignée tous ces mois. « Ça a été une année incroyablement difficile pour moi, tant sur le plan physique que mental et en termes de bien-être, mais je suis simplement heureuse de me sentir à nouveau vivante, donc ça va », a-t-elle déclaré en conférence de presse avec les Matildas.

« Ellie (Carpenter) m’a aidée à tenir le coup »

Avouant avoir pensé et discuté avec ses proches de « prendre (sa) retraite », la gardienne a multiplié les rendez-vous avec des spécialistes « à Lyon, Genève et Sydney » avec l’espoir de rejouer au foot. Elle a ainsi pu compter sur le soutien d’OL Lyonnes, qui n’a pas hésité à prolonger son contrat l’été dernier pour poursuivre son protocole, Sergi Úclés Chillón, l’entraîneur des gardiennes à Décines. « J’ai suivi de nombreuses séances individuelles avec lui, je lui suis donc très reconnaissant de m’avoir aidé à revenir là où j’en suis aujourd’hui. » Mais il y en a bien une qui a marqué encore de précieux points dans l’amitié qui la liait avec Teagan Micah : Ellie Carpenter.

L’ancienne latérale lyonnaise a été un soutien sans faille et sa compatriote lui en sera éternellement reconnaissante. « Je dois énormément à Ellie. Elle m’a aidée à tenir le coup pendant tant de jours. Elle m’a envoyé à manger à mon appartement alors que je ne pouvais pas sortir du lit durant des jours. Je dois beaucoup aux personnes proches de moi qui m’ont permis de tenir le coup et de garder vivant mon rêve de football, tandis que je me concentrais uniquement sur mon retour à une santé normale. » Comme quoi le foot n’est pas seulement une question de gros sous, mais bien d’aventures humaines.