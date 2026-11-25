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À l’approche de la rencontre face à l’Olympique lyonnais, un nom attire l’attention sur le banc de Lillestrøm. Hans Erik Ødegaard, entraîneur du club norvégien, est le père de Martin Ødegaard, capitaine d’Arsenal et de la sélection norvégienne.

Le prochain adversaire européen de l’OL possède une particularité familiale. À la tête de Lillestrøm depuis janvier 2025, Hans Erik Ødegaard est le père de l’un des milieux de terrain les plus connus du football européen. Avant de devenir entraîneur, le technicien norvégien a lui-même connu une carrière de joueur professionnel, notamment sous les couleurs de Strømsgodset et de Sandefjord. Avec ce dernier club, il a disputé 75 rencontres et inscrit 22 buts entre 2004 et 2007.

Un passage au Real Madrid dans les pas de son fils

C’est toutefois le parcours de Martin qui a marqué une étape importante dans sa carrière. En janvier 2015, lorsque son fils rejoint le Real Madrid à seulement 15 ans, Hans Erik l’accompagne en Espagne. Il intègre alors l’encadrement des équipes de jeunes du club madrilène, où il travaille jusqu’à la fin de l’année 2017. Une expérience qui lui permet de découvrir le fonctionnement d’une institution majeure du football européen.

De retour en Norvège, il poursuit son parcours sur les bancs de Mjøndalen, de Strømsgodset puis de Sandefjord. Il dirige cette dernière formation pendant quatre saisons, de 2021 à 2024, avant de rejoindre Lillestrøm avec un contrat de quatre ans en janvier 2025. Son arrivée intervient après la relégation du club en deuxième division norvégienne. Sous sa direction, Lillestrøm retrouve rapidement l’élite et remporte le championnat de deuxième division en 2025 sans connaître la moindre défaite. Désormais de retour parmi les meilleures équipes norvégiennes, Hans Erik Ødegaard retrouve une nouvelle exposition européenne à l’occasion du déplacement de son équipe à Lyon malgré des débuts compliqués et notamment une défaite face à la Sociedad (6-0)