Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Avant de défier l’OL ce jeudi à Décines, Lillestrøm présente un bilan défavorable face aux clubs français en Coupe d’Europe. Le club norvégien n’a encore jamais réussi à s’imposer lors de ses cinq confrontations, avec un nul et quatre défaites.

L’Olympique lyonnais accueille Lillestrøm ce jeudi à 21 heures pour la cinquième journée de la Ligue Europa. Pour cette première confrontation entre les deux équipes, les Norvégiens arrivent avec un historique négatif face aux formations françaises. En effet, Lillestrøm n’a jamais remporté de rencontre européenne contre un club français. En cinq matchs disputés, le club norvégien a concédé quatre défaites et obtenu un seul match nul.

Double motivation côté norvégien

De son côté, Lyon a déjà croisé la route d’une formation norvégienne en Coupe d’Europe. Les Rhodaniens avaient notamment affronté Rosenborg lors de deux campagnes de Ligue des champions, en 2002 et en 2005. Le club lyonnais avait remporté trois de ces quatre confrontations, pour un match nul. À l’occasion de cette première entre l’OL et Lillestrøm, les Norvégiens tenteront de décrocher leur premier succès européen cette saison, mais également le premier face à un club français. Une double motivation donc.