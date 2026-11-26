Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

L’Olympique lyonnais pourrait profiter des difficultés de Lillestrøm jeudi soir. Avant leur déplacement au Parc OL, les Norvégiens affichent un bilan particulièrement faible en Ligue Europa, avec seulement deux buts inscrits. Ils devront trouver des solutions face à une formation lyonnaise qui reste sur une victoire à Lille (1-0).

L’Olympique lyonnais peut s’attendre à affronter une équipe en difficulté sur la scène européenne. Depuis le début de la phase de ligue, Lillestrøm peine à se montrer dangereux devant le but adverse. En quatre rencontres, les Norvégiens n’ont trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises, soit une moyenne de 0,5 but par match. Un bilan qui place leur attaque comme la plus mauvaise de la compétition. Les difficultés ne concernent pas uniquement le secteur offensif.

Une défense également en difficulté

Lillestrøm a également encaissé dix buts en quatre matchs européens, soit la quatrième pire défense, et n’a pas encore réussi à conserver sa cage inviolée. Les statistiques de l’UEFA qui comptabilisent 29 tirs cadrés concédés et 19 arrêts réalisés par son gardien. L’équipe norvégienne a notamment perdu contre la Real Sociedad (6-0), une des défaites les plus prolifiques de l’histoire de la compétition. Un bilan qui contraste avec les résultats obtenus par le club en championnat norvégien. Lillestrøm reste surtout sur une victoire 2-0 sur la pelouse de Sarpsborg, le 22 novembre, et une troisième place en championnat. Un résultat positif avant de retrouver la compétition européenne à Lyon ce jeudi.