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Avant de recevoir Lillestrøm jeudi soir en Ligue Europa, l’OL reste sur cinq victoires consécutives à domicile toutes compétitions confondues. Les Lyonnais affichent également une belle régularité en Coupe d’Europe, où leur dernière défaite en phase de ligue à domicile remonte à octobre 2024 face à Beşiktaş.

L’OL retrouve le Parc OL jeudi soir avec l’envie de poursuivre sa série à domicile. Depuis le début de la saison, les hommes de Carlos Vicens ont remporté leurs cinq dernières réceptions : Auxerre (3-1), Rennes (4-0), Crystal Palace (3-2), Nice (2-1) et Angers (2-0). Des Lyonnais qui restent sur cinq succès consécutifs à domicile toutes compétitions confondues. Une dynamique positive avant cette cinquième journée de Ligue Europa, qui doit permettre aux Lyonnais de poursuivre leur parcours européen. Pour retrouver une aussi bonne série, il faut remonter à la saison 2025-2026. L’OL avait alors remporté treize matchs consécutifs toutes compétitions confondues, dont huit à domicile.

Une dernière défaite européenne face à Beşiktaş

Pour retrouver la trace de la dernière défaite de l’OL à domicile en phase de ligue, en Ligue Europa, il faut remonter au 24 octobre 2024. Ce soir-là, les Lyonnais s’étaient inclinés face à Beşiktaş (0-1), sur un but de Gedson Fernandes à la 71e minute. Depuis cette rencontre, l’OL a enchaîné les résultats positifs sur sa pelouse dans cette première phase de la compétition. La réception de Lillestrøm jeudi pourra permettre à l’OL, en cas de victoire, de se rapprocher du top 8.