Un OL dominateur mais au petit trot s'impose face à Angers

Dominateur sans être transcendant dans le jeu proche du but d'Angers, l'OL a malgré tout pris le meilleur sur le SCO. Cette victoire 2-0 permet de mettre un terme à la série de deux défaites de suite avant de se replonger dans la Ligue Europa.
Trois points et c'est bien là l'essentiel. Ce dimanche, l'OL a signé sa cinquième victoire en Ligue 1 et c'est bien tout ce qu'il cherchait. Battue coup sur coup à Hoffenheim puis au Parc des Princes contre le PSG, la formation lyonnaise voulait avant tout se rassurer dans le résultat. C'est ce qu'elle a fait face à Angers au Parc OL grâce à son succès 2-0. Elle garde ainsi le contact avec le haut du tableau, remontant même sur le podium derrière le PSG et Lille. Une bonne opération comptable donc, à défaut d'un grand match de football à Décines. Néanmoins, avec les bruits de couloir autour du futur incertain de Paulo Fonseca et donc de dernières heures qui auraient décontenancer, le groupe lyonnais n'a pas déjoué comme la situation aurait pu le permettre.
Nuamah à l'aise en 9
Avec les quelques sifflets entendus au moment de la présentation des équipes et du nom du coach portugais, on se doutait bien que cette fin d'après-midi tournerait autour de cette rumeur Sporting Portugal. Mais il y avait bien un match à jouer sur la pelouse décinoise. L'OL a clairement eu la maitrise du ballon face aux coéquipiers d'Anthony Lopes, chaudement applaudi de son côté. Près de 65% de possession sur l'ensemble de la rencontre, mais comme souvent, le club rhodanien n'a pas réussi à se rendre la vie facile.
La faute à un manque de vie dans la circulation de balle, notamment dans les 30 derniers mètres. Pourtant, tout n'est pas à jeter, à l'image de certains dépassements de fonction. Mais si Ernest Nuamah a parfaitement rempli son rôle de pointe du soir en ouvrant la marque le jour de son anniversaire, on a vu sur plusieurs centres d'Athekame ou Nakamura qu'il manquait un vrai attaquant de métier pour être dans la bonne zone.
Les joueurs ont célébré le deuxième but avec Fonseca
Que ce soit en première mi-temps ou dans le deuxième acte, l'OL a eu les occasions d'ouvrir le score puis de faire le break. Mais, en revenant dans son jardin, Lopes a repoussé l'échéance à plus d'une reprise (21e, 34e, 79e). D'ailleurs, le constat de la première période aurait pu être bien différente car Angers, sans totalement fermer le jeu, a usé des transitions rapides et l'une d'elles a failli faire mouche. En s'enroulant autour de Niakhaté, Peter a enrhumé le défenseur sénégalais avant de toucher le poteau de Greif (35e). Le portier slovaque y est d'ailleurs allé de son erreur de relance, mais s'est bien rattrapé en sortant vite dans les pieds de l'attaquant angevin (65e).
Les différentes entrées ont apporté un peu de peps mais il a manqué un brin de lucidité technique pour définitivement tuer le match. Ce n'est finalement qu'à cinq minutes de la fin, sur un corner au premier poteau, que Corentin Tolisso a délivré tout le stade. Et Paulo Fonseca ? La célébration de ce deuxième but avec tous les joueurs venus dans les bras du coach lyonnais laisse songeur. Une victoire en guise d'au-revoir ? Ou tout simplement une marque de soutien ?
Oh que ça fait du bien , je cite mon homme du match c'est Keito au four et au moulin et sur les deux mi temps.
Bon on va attendre le match de Monaco mais d'ores et déjà à l'instant T on remonte a la 4éme place
Nakamura
Nuamah
Athekame
Niakathé c'est solide aussi
à part son énorme toile qui aboutit au tir d'Angers sur le poteau.
@gol le crochet de Peter est superbe
Paulo vient de verser des larmes après le match en faisant des accolades à son staff, ça sent le départ.
Et oui, malheureusement ! Il va nous laisser sur le podium.
On doit encore aller à Brest , pas facile, pas gagné 🙏
Je ne sais pas qui va le remplacer, mais j'espere qu'on ne va pas le regretter ...
Fonseca part, c'est certain désormais
on dirait bien oui. Mais qui pour le remplacer ? Maciel ? Mouais.... il a tenu la route sur 9 mois la saison dernière
Pierre sage sera viré pendant la treve, il vient de perdre vs tottenham, c'etait sa derniere chance.
On en saura plus après les 3 prochains matchs, à Brest, à Lille, contre Monaco
C'est incroyable d'avoir réussi à se faire peur en étant incapable de tuer le match pendant aussi longtemps face à une équipe aussi minable. Angers, y'a pas d'attaque, pas de milieu, pas de défense, ils étaient juste venus offrir les trois points et on a hésité à les prendre. On leur a quand même offert deux superbes toiles défensives, et ils n'ont même pas été foutus de marquer, vraiment les mecs choisis sur mesure pour aller entraîner la réserve.
De notre côté, petit match soporifique avec quelques belles actions et beaucoup de mollesse. Bidstrupp commence à me les briser menu avec ses passes vers l'arrière alors qu'il avait des boulevards de dix-sept hectares de large dans le gruyère qui servait de milieu en face. Tolisso buteur et passeur décisif, Himbert qui n'aura évidemment même pas eu le droit de rentrer, Boudache qui fait du Boudache, c'est à dire des trucs qui ne finissent jamais en but. Bon match de Duranville, ce qui est à souligner, et de Nuamah.
Par contre, dommage qu'on n'affronte pas des Angers toutes les semaines, parce qu'avec un milieu pareil on va moins s'amuser lors des prochaines rencontres.
Himbert forfait pas sur la feuille de match il ne risquait pas de rentrer. Regarde les infos au lieu de déglinguer par principe.
Même si sur le fond oui c’est un match mou largement à la portée de l’OL qui n’a pas forcé et reste très trop prudent.
Mais après les 2 défaites fallait pas s’attendre à du houra football.
Restons réaliste sur l’effectif jeune et moyen +.
Himbert n'est pas sur la feuille de match, mais il n'est pas non plus à disposition de la réserve. Du coup, où est-ce qu'il est? Dans les Limbes?
Il est malade Himbert , ça a été dit
Ouai Bidstrup profil super utile dans certains matches où il compense physiquement pour Tolisso et Morton... mais dans ce genre de match où tu domines largement, son profil est très handicapant.
Je te trouve un peu dur! Je n'ai vraiment jamais eu peur tellement Angers c'est faible.
Himbert ne montre plus grand chose à l'entrainement. d'où sa mise de côté?
Boudache? Peut-être qu'un jour il marquera un but et cadrera plus de tirs.
Niakhaté, Atékamé, Bacher: on a une bonne défense!
Nuamah avant-centre, c'est une bonne idée
Ben moi j'ai vu un bon Lyon qui a dominé tout le match
je ne savais pas que le PFC s'était payé Monaco , donc 3éme , elle est pas belle la vie !
Afonso Moreira!!!
Le mec qui croit entendre chanter "Fonseca" alors que c'est "Moreira", mdr !
Trop émouvant l'après match avec le retour de Moreira !!
Trop mignons ce genre de moments, lui qui était super triste d'être poussé dehors l'été dernier (je me rappelle d'une vidéo où il est en pleurs avec les magasiniers de l'OL).
Si il partait après ce match ce serait quand même très petit de sa part.. Aurait-il peur des 3 gros matchs qui arrivent ?
Oui, tu as raison, il doit avoir très très peur et c'est très très petit.
C'est plus le crétin bicéphale, désormais c'est le cerbère décérébré !
Ne sois pas si dur avec toi-même, Eugène. Tu as bien une tête, c'est juste qu'elle est remplie de vomi.
Bravo, on te siffle et tu débarques ! 😂 tel un bon toutou décérébré.
"Des échos qu'on a, la volonté de départ de Fonseca place l'OL dans une situation très compliquée, de devoir retrouver un coach maintenant"
Ligue 1 Plus
Ca se confirme donc, Fonseca force son départ.
Y en a qui vont encore le défendre ?
Se barrer ainsi, alors que l'OL vire son sauveur pour lui en janvier 2025, lui donne une salaire de LdC (pour un coach qui a jamais qualifié ses équipes en LdC, hors Ukraine), le soutient à fond après son pétage de cable vs Brest, passe l'éponge sur ses énormes faillites dans les grands matches, le laisse ch*er sur ses prédecesseurs ???
Mais bordel les pro Fonseca vous êtes sous l'emprise d'une secte ????
Dans l'article de l'équipe il est écrit que les 3 parties seraient d'accord
Moi jm pas Fonseca mais franchement il a beaucoup gagné de match et le jeu de lol est plaisant a voir s'il part qui va le remplacer toi peut être ?
"qui va le remplacer toi peut être ?"
Ecoute je comptais pas en parler mais en effet Mme Kang m'a appelé (sur ce dossier, elle court circuite MLJ, vu l'importance que ça a) et c'est en bonne voie.
J'en dirai pas plus car on est actuellement dans la finalisation et ça coince.
Sur le salaire on est ok (je suis déjà milliardaire, je fais pas ça pour le fric) mais à vrai dire j'ai demandé à ce que certains sur ce forum intègrent mon staff et que d'autres du forum soient interdits à vie du stade et de O&L. Là-dessus ça achoppe et, lassé, j'ai remis la conversation à demain.
PS : Dernier truc qui bloque, j'ai demandé à ne pas coacher les matches ayant lieu le samedi afin de pouvoir aller en manif. Là aussi, le club comprend l'idée (ils trouvent aussi que Macron est un enfoiré) mais a du mal à accepter cette concession.
Je ne crois pas à un départ au milieu d’une serie de matchs alors qu’il ne reste que 2 ou 3 matchs avant la trêve. Et si à la trêve l’OL est toujours dans le bon wagon est il si urgent de le faire partir ?
Je sais plus c’est assez inédit que ce soit un coach qui se barre alors que ce n’est pas si cata.
Ce n’est pas une question de pro ou contre mais de gestion du sportif par le club dont je parle.
C’est très étrange
"Et si à la très l’OL est toujours dans le bon wagon est il si urgent de le faire partir ?"
"Le faire partir" ??
Tous les échos montrent que c'est lui qui force son départ et que ça met l'OL dans la m*rde.
Mais bon il a pleuré aujourd'hui, alors pourra passer pour une victime.
On dirait Sarkozy qui se victimise après sa condamnation pour avoir pactisé avec le terroriste Senoussi (bon j'exagère car je suis sûr que Sarko aurait jamais mis Akouokou titulaire à MU).
Bon les gars si le job de vos rêves se présente à 50 ans passés .. et ben vous vous barrez. Arrêtez la branlette
Oui, oui, il a bien raison. C'est une opportunité unique qu'il a. Il doit la saisir. Qu'il la saisisse, et vite!
On est devenu un club qui se sépare de ses coachs quand on est en lice pour le podium.
Je comprend plus rien, bon apres si il force son depart qu'il se barre, mais c'est pas professionnel club de coeur ou pas .
qui se sépare de son coach ou un coach qui se sépare de son club ?
"On est devenu un club qui se sépare de ses coachs quand on est en lice pour le podium."
Euh t'as craqué leroilyon ???
Sage on s'en est séparé (comme une m**de), en effet, mais là c'est Fonseca qui est intéressé pour partir.
A partir de là, si on a un coach pas motivé, ca sert à rien de l'enfermer, on ne peut que le laisser se barrer.
Visiblement Fonseca avait fait son annonce à Coco avant le match.
Cela explique que celui-ci rameute toute l'équipe pour venir le saluer lors du 2ème but.
Une nouvelle page de tournée, mais on met QUI ?.....
De nouveau, la mer** dans le club .😡
Lors de l'interview de Coco à Ligue 1+ en fin de match , Coco a dit que le coach ne lui (leur) avait pas parlé .
Bon, on n'est pas obligé de le croire 😉
Coco a même ajouté que le coach était très émotif, alors là, on a pu le constater plusieurs fois
Salut Poupette,
Oui, mais ça m'étonnerait bien que ce soit Coco, devant nun micro qui fasse l'annonce du départ de P.F.
Enfin, pour moi, c'est plié.
Si l'OL appelle P.Sage pour lui demander de revenir dans son club de coeur; va-t-on lui cracher dessus ?
En même temps, il va sans doute être libre très bientôt. Il fait tout pour: nouvelle défaite de Crystal Palace, relégable et pire défense de Premier League.
Bah évidemment que si Sage foutait son club dans la merde en milieu de saison en décidant de se barrer alors qu'il a été mis dans les meilleures conditions, ce serait scandaleux !
Angers à domicile c'est :
- le dernier match de l'OL en L1 à Gerland (2015)
- le premier match à domicile pour le retour de Juni à l'OL (2019)
- le dernier match de Lacazette à l'OL (2025)
- le dernier match à domicile de Fonseca (2026)
On a donc : 3 évènements hyper émouvants + le départ de Fonseca.
Tolisso "Moi j'ai envie qu'il reste, c'est un super coach, travail fantastique à l'OL"
Tongariro va sans doute nous expliquer que c'est une brêle (avec sa grossièreté habituelle bien sur)
Ouai Sainté, Lens, Toulouse, Vigo, Fener c'est du travail fantastique !!!
D'ailleurs Vigo a fait trembler l'Europe après nous avoir éliminés, idem pour le Fener 😂😂😂😂
Fonseca en a jamais rien eu à cirer de l'OL, preuve en est son mépris total de l'histoire de ce club, son autosatisfaction permanente, son absence de mea culpa, son rejet de la faute sur les joueurs, l'arbitre ou les prédécesseurs, alors même que l'OL lui donne un salaire hors de propos avec ses résultats et l'a soutenu malgré toutes ses failles (suspension, gros matches ratés, etc) et au moment où Fonseca nous met dans une merde noire en forçant son départ, voilà que la cuve à pisse Eugène continue à le pomper 😂😂
Eugène c'est le mec qui rentre chez lui tôt du travail, voit sa femme en train d'être pénétrée par son amant et dit : "Non non surtout ne vous arrêtez pas, laissez moi jouir devant ce magnifique spectacle !" 😂😂
N'empêche le nombre de tocards masochistes sur ce forum j'en peux plus hahahah
Ca doit être les mêmes c*ns qui ont réélu Macron mais chialent quand leurs proches crèvent comme des chiens aux urgences !
Vous pensez qu'il va partir ou c'est les joueurs qui lui apportent leurs soutiens vis a vis de la direction suite à l'appel du Sporting , genre de démonstration pour dire aux dirigeants " gardez Paulo " , ce serait anormal qu'il parte sur une première opportunité en pleine saison même si la trêve n'est pas loin....
https://x.com/Hrdnsq_/status/2116935456587755823
Hahahah c'est vrai que y a un peu du Jonathan Daval dans les larmes de Fonseca alors qu'il a déjà vidé son casier et attend de se goinfrer de pasteis de Belem au bord du Tage !
On va le savoir tout de suite interview de Fonseca à l'instant.
Bon tout est possible, il ne sait pas.
Donc il part..
a part si c'est pour soulager les finances du club, s'il part pour une autre raison c'est vraiment un charlot
Et non, il ne dira rien, il nous dit ça avec un grand sourire, et même sous la torture 🙏
Si on n'avait pas eu cette crise financière, on aurait gardé Cherki, Miko, Moreira, Fofana and co. On serait en train de cartonner avec Fonseca
Moi j’ai hâte de savoir si les anti Fonseca avaient raison ou les pro Fonseca. pour ma part je lui reconnaissais des lacunes sur certains matchs avec des compos étonnantes, mais c’était un coach que j’ai toujours apprécié et je trouve que le travail réalisé a été intéressant. Après des coachs comme Bosz ou Blanc voire notre regretté Fabio, il a refait de Lyon (Après le travail de Sage) un club du top 4 et pour ça merci.
Il sait pas s’il finit la saison à Lyon...
C’est si simple de dire je suis sous contrat jusqu’à juin, je reste, donc...
Bah évidemment.
Si Fonseca veut rester, il a un contrat, donc il est en droit de rester jusqu'à la fin de saison et personne va le virer.
A partir de là, évidemment que c'est lui qui veut se barrer.
Mais c'est écrit dans le ciel.. le prochain ne fera pas mieux. Fonseca on ne l'a pas toujours compris, mais le niveau d'adhésion qu'il a au sein du vestiaire et du club clos le débat.
On a vendu nos meilleurs joueurs, on n'a pas de créatif, et malgré ça on arrive à surnager avec une ossature de quelques joueurs clefs et un jeu de possession efficace.
Toutes les blagues qu'on a enchainées ces dernières années.. un coach comme Genesio par exemple il est à des années lumières de Fonseca.
Alors au delà même du fait que sur le fond tu racontes n'importe quoi (Genesio, Bosz, Sage, Garcia, Blanc etc ont tous déjà réussi à qualifier un de leurs clubs hors Ukraine en LdC, ce que Fonseca a jamais fait, malgré 10 ans de carrière dans le top 6 européen), c'est même pas le débat.
Fonseca veut se barrer et a lui même ouvert la porte.
A partir de là y a même pas photo en fait, l'OL ne peut pas garder un mec qui est démotivé.
Coco Tolisso : "Nous avons de la chance que l'Olympique Lyonnais soit coaché par Paulo Fonseca".
Son avis compte plus que tes anneries espèce d'abruti de Tongamachin.