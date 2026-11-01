Un OL dominateur mais au petit trot s'impose face à Angers

Lyon’s Ghanaian forward #07 Ernest Nuamah (L) celebrates with Lyon’s Swiss defender #13 Zachary Athekame (R) after scoring a goal during the French L1 football match between Olympique Lyonnais (OL) and SCO Angers at the Parc OL Stadium in Decines-Charpieu, near Lyon, on November 1, 2026. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dominateur sans être transcendant dans le jeu proche du but d'Angers, l'OL a malgré tout pris le meilleur sur le SCO. Cette victoire 2-0 permet de mettre un terme à la série de deux défaites de suite avant de se replonger dans la Ligue Europa.

Trois points et c'est bien là l'essentiel. Ce dimanche, l'OL a signé sa cinquième victoire en Ligue 1 et c'est bien tout ce qu'il cherchait. Battue coup sur coup à Hoffenheim puis au Parc des Princes contre le PSG, la formation lyonnaise voulait avant tout se rassurer dans le résultat. C'est ce qu'elle a fait face à Angers au Parc OL grâce à son succès 2-0. Elle garde ainsi le contact avec le haut du tableau, remontant même sur le podium derrière le PSG et Lille. Une bonne opération comptable donc, à défaut d'un grand match de football à Décines. Néanmoins, avec les bruits de couloir autour du futur incertain de Paulo Fonseca et donc de dernières heures qui auraient décontenancer, le groupe lyonnais n'a pas déjoué comme la situation aurait pu le permettre.

Nuamah à l'aise en 9

Avec les quelques sifflets entendus au moment de la présentation des équipes et du nom du coach portugais, on se doutait bien que cette fin d'après-midi tournerait autour de cette rumeur Sporting Portugal. Mais il y avait bien un match à jouer sur la pelouse décinoise. L'OL a clairement eu la maitrise du ballon face aux coéquipiers d'Anthony Lopes, chaudement applaudi de son côté. Près de 65% de possession sur l'ensemble de la rencontre, mais comme souvent, le club rhodanien n'a pas réussi à se rendre la vie facile.

La faute à un manque de vie dans la circulation de balle, notamment dans les 30 derniers mètres. Pourtant, tout n'est pas à jeter, à l'image de certains dépassements de fonction. Mais si Ernest Nuamah a parfaitement rempli son rôle de pointe du soir en ouvrant la marque le jour de son anniversaire, on a vu sur plusieurs centres d'Athekame ou Nakamura qu'il manquait un vrai attaquant de métier pour être dans la bonne zone.

Les joueurs ont célébré le deuxième but avec Fonseca

Que ce soit en première mi-temps ou dans le deuxième acte, l'OL a eu les occasions d'ouvrir le score puis de faire le break. Mais, en revenant dans son jardin, Lopes a repoussé l'échéance à plus d'une reprise (21e, 34e, 79e). D'ailleurs, le constat de la première période aurait pu être bien différente car Angers, sans totalement fermer le jeu, a usé des transitions rapides et l'une d'elles a failli faire mouche. En s'enroulant autour de Niakhaté, Peter a enrhumé le défenseur sénégalais avant de toucher le poteau de Greif (35e). Le portier slovaque y est d'ailleurs allé de son erreur de relance, mais s'est bien rattrapé en sortant vite dans les pieds de l'attaquant angevin (65e).

Les différentes entrées ont apporté un peu de peps mais il a manqué un brin de lucidité technique pour définitivement tuer le match. Ce n'est finalement qu'à cinq minutes de la fin, sur un corner au premier poteau, que Corentin Tolisso a délivré tout le stade. Et Paulo Fonseca ? La célébration de ce deuxième but avec tous les joueurs venus dans les bras du coach lyonnais laisse songeur. Une victoire en guise d'au-revoir ? Ou tout simplement une marque de soutien ?