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Joseph Kalulu @Pau FC

Angers : Joseph Kalulu, l'autre retour d'un ex-OL

  • par Gwendal Chabas

    • En plus d'Anthony Lopes, un autre ancien de la formation lyonnaise revient à Décines ce dimanche. Joseph Kalulu, le petit dernier de la famille, retrouvera son premier club avec Angers.

    L'un est le cinquième joueur le plus capé de l'histoire de l'OL. L'autre y a passé onze ans, de ses premières licences jusqu'à ses 16 ans. Quatorze ans séparent Anthony Lopes et Joseph Kalulu, mais les deux coéquipiers d'Angers ont un lien fort. Celui de leur club formateur. Ce dimanche, les deux joueurs reviendront à Décines, où s'est écrite une partie de leur histoire. Pour le défenseur, c'est même une histoire de famille, puisque ses trois grands frères sont tous passés par l'Olympique lyonnais.

    Mais seul Aldo a eu l'occasion de porter ce maillot en professionnel (20 matchs). Gédéon, lui, est le seul à avoir affronté les Rhodaniens chez les "grands". Et ce, à cinq reprises avec Lorient (4) et Ajaccio (1). Pierre est sans doute celui qui a mené sa carrière le plus haut pour l'instant. L'international français et membre de la Juventus est un bon exemple à suivre pour Joseph.

    De Saint-Priest à Angers en deux ans

    Avant de rallier le SCO à l'été 2026, le dernier de la fratrie a dû digérer un départ vers l'AS Saint-Priest en 2021. C'est ici qu'il parfait sa formation, et rencontre le football d'adulte en quatrième division. Il tape alors dans l'œil de Pau, en Ligue 2, en 2024. D'abord en réserve, il se fait ensuite sa place à l'étage au-dessus et signe son premier contrat professionnel en mars 2025. Une ascension linéaire, puisqu'il franchit la dernière étape vers l'élite en s'engageant pour 2 millions d'euros chez les Angevins au précédent mercato.

    À 21 ans, le latéral gauche a disputé les sept dernières affiches du club du Maine-et-Loire, dont six comme titulaire. Signe que son apprentissage se déroule bien, et qu'il a la confiance de Stéphane Gilli, même si les résultats collectifs ne sont pas très flatteurs jusqu'à présent.

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