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Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL – Crystal Palace (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - Angers : un retour à la maison salvateur pour les Lyonnais ?

  • par Gwendal Chabas

    • Beaucoup plus souverain à domicile, l'OL accueille Angers dimanche (17h15). L'occasion de repartir sur de bonnes bases ?

    A priori, l'OL n'aura pas beaucoup de plus belles occasions de repartir de l'avant. Après deux revers consécutifs loin de ses bases, il retrouve son chez-lui lors du duel contre Angers dimanche (17h15). Le 14e de Ligue 1 n'a pas franchement la tête d'un rival féroce, même s'il faudra évidemment être très sérieux. Mais les hommes de Paulo Fonseca ont fait de leur stade un endroit où il est difficile de s'imposer.

    Cinq victoires en sept matchs à domicile cette saison

    Avant les deux défaites à Paris (2-0) et à Hoffenheim (3-0), ils avaient gagné deux fois de rang à Décines. Ce n'était pas fameux, mais Crystal Palace (3-2) puis Nice (2-1) étaient rentrés bredouilles. La différence est nette d'ailleurs entre les déplacements et les réceptions. Cette saison, les Rhodaniens ont remporté cinq de leurs sept affiches à domicile (un nul et une défaite). À l'inverse, ils sont revenus seulement à deux reprises avec la victoire, pour quatre revers et deux nuls, toutes compétitions confondues.

    En difficulté en dehors du Parc OL, les coéquipiers de Corentin Tolisso y arrivent nettement mieux à la maison. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle car les trois points seront cruciaux face au SCO. D'autant plus qu'après la confrontation dominicale, ils iront à la Sociedad, Brest puis Lille. Ils ne se produiront à Décines que le 26 novembre. Il sera donc nécessaire de renouer avec le succès à l'extérieur (trois défaites de rang). Mais nous n'en sommes pas encore là.

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