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Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
Paulo Fonseca lors d’OL – Lens (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Fonseca avant OL - Angers : "On reste à trois points du leader"

  • par David Hernandez
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    • Battu par le PSG lundi dernier, l'OL s'avance face à Angers avec une série de deux défaites de suite. Néanmoins, Paulo Fonseca assure que la confiance de son groupe est toujours là.

    L'OL reste sur deux défaites de suite. Est-ce que la confiance en a pris un coup dans le vestiaire ?

    Paulo Fonseca : C'est vrai qu'on a perdu les deux derniers matchs. Nous pouvons parler du match à Hoffenheim. On a changé beaucoup de joueurs pour bien préparer le match de PSG. Je dois dire que le match de PSG était prioritaire pour nous. Je pense qu'on a fait un bon match contre Paris. Nous ne sommes pas contents parce qu'on a perdu, mais nous avons eu de bonnes sensations face au Paris-Saint-Germain. On sait ce qu'on a fait contre une grande équipe comme le PSG. C'est un match qui n'a pas enlevé de confiance à l'équipe.

    Nous sommes totalement concentrés sur le match d'Angers, qui est un match que nous voulons gagner et qui est important pour nous. Mais à ce moment-là, l'équipe doit rester confiante. Nous sommes à trois points de première place. Avec les problèmes que nous avons avec les attaquants, nous continuons à être bien positionnés. C'était difficile d'imaginer avoir cette position à ce moment-là. C'est pourquoi l'équipe doit rester confiante.

    "L'équipe a vraiment fait un bon match contre le PSG"

    Avec Tyler Morton forfait, vous perdez votre "regista" au milieu. Est-ce que ça change votre plan de jeu ?

    Notre intention ne change pas. La façon dont l'équipe a des relations avec notre milieu défensif ne change rien. Naturellement, Tyler est un joueur très important pour nous. Nous avons Tanner (Tessmann) qui peut occuper ce rôle. Nous avons d'autres solutions qu'on a expérimentées cette semaine aussi, mais les intentions de l'équipe sont les mêmes.

    Face à Paris, vous avez effectué votre premier changement après le but parisien. N'aurait-il pas fallu en faire avant ?

    Après le match, c'est facile de parler. Mais je dois décider dans le match. Je pensais que l'équipe était bien à ce moment-là. Changer une stratégie comme nous l'avons préparée pour Paris n'était pas simple pour quelques joueurs que nous avons sur le banc. Mais on n'a pas perdu parce qu'on a fait des remplacements tardifs. Je pense que l'équipe a vraiment fait un bon match.

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    1 commentaire
    1. OL-91
      OL-91 - ven 30 Oct 26 à 15 h 04

      Le leader reste désormais à 3 points du leader.

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