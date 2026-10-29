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Corentin Tolisso lors de Celta - OL
Corentin Tolisso lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL : malgré ses soucis d'adducteurs, Tolisso bien présent à l'entraînement

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après les inquiétudes liées suite à la défaite au PSG et les différents pépins physiques, le ciel est moins assombri ces dernières heures. Après Mads Bidstrup de retour à l'entraînement collectif, Corentin Tolisso est lui aussi bien en crampons pour préparer la venue d'Angers. Malgré les dires de Paulo Fonseca sur ses soucis d'adducteurs.

    Des physiques à gérer avec des pincettes. C'est un peu à quoi doit faire face le staff de Paulo Fonseca depuis plusieurs jours désormais. Quand les soucis se cantonnaient à la ligne offensive avec Loïs Openda et Pavel Šulc, ils se sont déportés dans l'entrejeu depuis quatre jours. La défaite (2-0) contre le PSG lundi soir a laissé des traces dans le milieu de terrain de l'OL. L'entraîneur portugais ne cachait d'ailleurs pas son inquiétude au Parc des Princes. "Je vais devoir inventer des choses pour l’attaque mais aussi au milieu. La principale préoccupation, c’est de récupérer les joueurs. Car dimanche, on a eu aussi la blessure de Mads Bidstrup, qui a pris un coup au genou, c’était impossible pour lui de jouer. On a Tyler Morton aussi avec son problème de pubalgie. Et Coco Tolisso aussi a des problèmes aux adducteurs."

    Une vraie gestion avec le capitaine

    Malgré le large turnover effectué depuis le début de la saison, le physique des joueurs lyonnais semble donc déjà mis à rude épreuve, à l'image de Morton sorti en cours de match et qui semble avoir un peu trop tiré sur la corde. Toutefois, après le ciel assombri du début de semaine, des éclaircies ont pointé le bout de leur nez ces dernières heures. Le coup au genou paraît un lointain souvenir pour Bidstrup qui a repris normalement l'entraînement depuis mercredi. Si Morton n'est pas apparu sur les images tournées par le club ce jeudi, Corentin Tolisso était lui bien présent, malgré les inquiétudes de son coach. Une bonne nouvelle, même si on sait qu'avec le capitaine de l'OL, il y a une vraie gestion à faire.

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    2 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - jeu 29 Oct 26 à 17 h 03

      Tolisso reste un élément essentiel de l’équipe, dans la technique, le leadership, et tout simplement l'histoire du club ... Il jouera surement un bout du prochain match, mais Paulo devra innové !

      Signaler
      1. Mimoun
        Mimoun - jeu 29 Oct 26 à 17 h 37

        "Paulo devra innové !" : tu tiens vraiment à perdre aussi Paulo suite à un claquage au cerveau ?

        Signaler

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