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Lyon-La-Duchère renouvelle son partenariat avec l'OL
Lyon-La-Duchère renouvelle son partenariat avec l’OL

L'OL et Lyon-La-Duchère prolongent leur partenariat

  • par Enzo Catolino

    • L'Olympique lyonnais et Lyon-La-Duchère poursuivent leur collaboration. Les deux clubs lyonnais ont officialisé la prolongation de leur partenariat, avec une ambition commune autour de la formation, de l'exigence sportive et de leur ancrage territorial.

    L'histoire continue entre l'Olympique lyonnais et Lyon-La-Duchère. Le club du 9e arrondissement de Lyon a annoncé le prolongement de sa collaboration avec son voisin rhodanien. Dans son annonce, Lyon La-Duchère a mis en avant une relation de confiance construite au fil du temps. Les deux structures entendent continuer à avancer ensemble, en s'appuyant sur des valeurs communes et sur leur attachement au territoire lyonnais.

    Un partenariat tourné vers la formation

    Officialisée en juin 2022, la collaboration entre les deux clubs s'inscrivait dans le cadre du Réseau Sport Excellence de l'OL, pour une durée de deux ans. Lyon-La-Duchère avait alors rejoint ce réseau avec l'objectif de bénéficier de l'expérience de l'Olympique lyonnais, notamment dans le domaine de la formation. Les échanges entre éducateurs, entraîneurs et formateurs figuraient parmi les principaux axes de cet accord. L’idée était de favoriser le partage d’expérience, aussi bien dans l’apprentissage du football que dans la préformation et la stratégie de recrutement.

    Des valeurs communes au cœur de la collaboration

    Au-delà d'un aspect purement sportif, ce rapprochement repose également sur une dimension sociale. Lyon-La-Duchère s'investit dans des projets éducatifs et citoyens, avec une attention particulière portée à l'accompagnement des jeunes et à l'inclusion. Cette orientation rejoint la volonté de l'OL de s'impliquer dans son environnement local, notamment à travers ses actions sociales et celles de sa fondation. La prolongation du partenariat confirme ainsi l’importance accordée par les deux clubs à leur rôle sur le territoire.

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