Actualités
Logo de la Fédération Française de football
Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Les internationales françaises U17 d'OL Lyonnes finissent par une lourde défaite

  • par Enzo Catolino

    • Après deux victoires pour lancer leur campagne de qualification à l'Euro 2027, les U17 féminines de l'équipe de France ont terminé le premier tour par une lourde défaite face aux Pays-Bas (5-0). Quatre joueuses d'OL Lyonnes avaient été convoquées pour ce rassemblement en Suède.

    La marche était trop haute pour les Bleuettes. Opposée aux Pays-Bas pour son troisième et dernier match du premier tour qualificatif à l’Euro 2027, la sélection française a subi un lourd revers (5-0). Après avoir dominé Israël (6-0) puis battu la Suède (2-1), les joueuses de Peggy Provost ont cette fois été largement dépassées par leurs adversaires. C'est une défaite qui met fin à leur parcours sans faute dans cette première phase. Les Bleuettes ont résisté pendant une vingtaine de minutes avant de concéder l'ouverture du score à la 22e minute. Menées d'un but à la pause, elles ont ensuite explosé en seconde période.

    Un revers mais une qualification quand même

    Malgré ce revers, les Françaises avaient déjà assuré leur qualification pour le deuxième tour des éliminatoires, prévu au printemps 2027. Elles terminent cette première phase avec deux victoires et une défaite à la deuxième place du groupe. OL Lyonnes était bien représenté lors de ce rassemblement par Aurélia Wyart, Juliane Guillot, Aïnhoa Sagna et Yasmine Benseba. Cette dernière s’était particulièrement illustrée lors des deux premières rencontres. Elle avait inscrit un but contre Israël (6-0), puis le penalty de la victoire face à la Suède (2-1).

    à lire également
    OL Lyonnes - Inter Milan : une confrontation inédite

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Inter Milan : une confrontation inédite 13:30
    Logo de la Fédération Française de football
    Les internationales françaises U17 d'OL Lyonnes finissent par une lourde défaite 12:40
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    OL - Angers : pourquoi ce match est déjà un tournant pour les Lyonnais 11:50
    Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Inter : la barre des 7 000 spectateurs franchie 11:00
    La présidente de l'OL Michele Kang au restaurant lyonnais Lugdunum avec Christophe Marguin / @OL
    OL : Michele Kang met à l'honneur les liens entre Lyon et le Japon 10:15
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    OL Lyonnes - Inter Milan : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Dominik Greif lors d'OL - Servette FC
    OL : Dominik Greif bat son record d'arrêts face au PSG 08:45
    Caroline Weir avec OL Lyonnes
    Caroline Weir (OL Lyonnes) : "Je sentais le besoin de découvrir quelque chose de nouveau" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    OL Lyonnes toujours sans Nelhage, Lawrence ni Weir contre l'Inter Milan 07:30
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : Julie Swierot "encore en apprentissage" 27/10/26
    Jonatan Giraldez lors de PSG - OL Lyonnes
    Ballon d'Or : Jonatan Giráldez déçu des résultats d'OL Lyonnes 27/10/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    L'académie de l'OL reste représentée chez les grands 27/10/26
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    Luis Enrique souligne la victoire "méritée" du PSG face à l'OL (2-0) 27/10/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : la réserve s'impose largement à Bordeaux 27/10/26
    Tant qu'il y aura des Gones : le débrief de PSG - OL est disponible en podcast et en replay 27/10/26
    Khalis Merah lors d'Angers - OL.
    Ligue 1 : OL - Angers se jouera finalement dimanche 27/10/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes
    Ballon d'Or : pas de trophée pour Jonatan Giráldez, Lily Yohannes et OL Lyonnes 27/10/26
    L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
    Marc Bollengier pour diriger le match OL - Angers 27/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut