Après deux victoires pour lancer leur campagne de qualification à l'Euro 2027, les U17 féminines de l'équipe de France ont terminé le premier tour par une lourde défaite face aux Pays-Bas (5-0). Quatre joueuses d'OL Lyonnes avaient été convoquées pour ce rassemblement en Suède.

La marche était trop haute pour les Bleuettes. Opposée aux Pays-Bas pour son troisième et dernier match du premier tour qualificatif à l’Euro 2027, la sélection française a subi un lourd revers (5-0). Après avoir dominé Israël (6-0) puis battu la Suède (2-1), les joueuses de Peggy Provost ont cette fois été largement dépassées par leurs adversaires. C'est une défaite qui met fin à leur parcours sans faute dans cette première phase. Les Bleuettes ont résisté pendant une vingtaine de minutes avant de concéder l'ouverture du score à la 22e minute. Menées d'un but à la pause, elles ont ensuite explosé en seconde période.

Un revers mais une qualification quand même

Malgré ce revers, les Françaises avaient déjà assuré leur qualification pour le deuxième tour des éliminatoires, prévu au printemps 2027. Elles terminent cette première phase avec deux victoires et une défaite à la deuxième place du groupe. OL Lyonnes était bien représenté lors de ce rassemblement par Aurélia Wyart, Juliane Guillot, Aïnhoa Sagna et Yasmine Benseba. Cette dernière s’était particulièrement illustrée lors des deux premières rencontres. Elle avait inscrit un but contre Israël (6-0), puis le penalty de la victoire face à la Suède (2-1).