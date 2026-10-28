Après une large victoire au Servette et un nul contre Chelsea, OL Lyonnes veut rester invaincu en Ligue des champions contre l'Inter Milan. Jonatan Giráldez peut compter sur le même groupe que face à l'OM, samedi dernier.

Continuer l'invincibilité en Ligue des champions, tout en cherchant à retrouver le chemin de la victoire sur la scène européenne. Muette contre Chelsea lors de la deuxième journée, la formation d'OL Lyonnes ne veut pas connaître une deuxième désillusion de suite. Avec l'Inter Milan, l'adversité sera bien différente que le club londonien et sur le papier, la puissance lyonnaise devrait prendre le dessus sur la formation italienne. Pour ce troisième rendez-vous de Ligue des champions, Jonatan Giráldez se satisfait d'avoir un groupe presque au complet.

Trois jeunes appelées en plus

Il n'est en tout cas pas bien différent de celui retenu contre l'OM, samedi dernier. Le coach espagnol ne peut toujours pas compter sur Ashley Lawrence, malade la semaine passée, Elma Juntilla Nelhage ni Caroline Weir. Avec la possibilité de convoquer plus de joueuses qu'en Première Ligue, Giraldez a fait appel à Féérine Belhadj, Maïssa Fathallah et Ambre Ouazar.

Le groupe d'OL Lyonnes contre l'Inter Milan : Endler / Grohs / Belhadj - Renard / Bacha / Sangare / Engen / Tarciane / Fathallah - Shrader / Swierot / Yohannes / Benyahia / Egurrola / Dumornay / Ouazar - Brand / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph