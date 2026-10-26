Ballon d'Or : Dumornay finit à la quatrième place

Parmi les favorites au sacre, Melchie Dumornay ne rejoindra pas Ada Hegerberg au palmarès du Ballon d'Or. La meneuse d'OL Lyonnes termine au pied du podium dominé par Alexia Putellas.

Il aura manqué un sacre en Ligue des champions pour très certainement s'offrir la récompense individuelle suprême dans le football. Même si elle avait récemment avoué qu'elle "pensait" au Ballon d'Or, Melchie Dumornay savait aussi que l'échec européen face au Barça en mai dernier à Oslo allait peser lourd dans la balance. En l'absence de compétition internationale durant l'été, la Ligue des champions allait valoir cher dans le scrutin 2026 du Ballon d'Or. Et si personne ne s'était vraiment démarqué côté barcelonais, voir la joueuse d'OL Lyonnes succéder à Ada Hegerberg avait tout d'une pensée lointaine.

Une seule Lyonnaise dans le top 10

D'ailleurs, l'absence du club lyonnais à la cérémonie à Londres ce lundi avait déjà mis un peu la puce à l'oreille. Malgré une saison riche avec trois trophées nationaux et des statistiques individuelles plus qu'intéressantes sur la scène européenne, Melchie Dumornay finit à la quatrième place du classement dominé par Alexia Putellas. Au rayon des autres Lyonnaises nommées, Wendie Renard prend la 14e place. De leur côté, Selma Bacha et Caroline Weir se classent à la 20e et 25e place de ce classement.