Ce lundi se tient la cérémonie du Ballon d'Or. Malgré des nominations dans plusieurs catégories, OL Lyonnes ne se rendra pas à Londres. La faute à la préparation du match de Ligue des champions contre l'Inter Milan et des conditions logistiques pas optimales.

Entre PSG - OL et la cérémonie du Ballon d'Or, il faudra choisir lundi soir. Face à l'arrêté préfectoral et donc le choix de reporter de vingt-quatre heures le choc de la Ligue 1, les deux évènements se télescopent. Cela pose avant tout problème pour le club parisien qui avait plusieurs nommés. Du côté de l'OL, pas de soucis de ce côté-là avec aucun nommé chez les garçons. Ce qui n'est pas le cas chez les féminines. Néanmoins, les Fenottes brilleront par leur absence à Londres ce lundi soir.

En effet, la proximité du match de Ligue des champions contre l'Inter Milan (mercredi, 21h) a poussé la direction d'OL Lyonnes à faire l'impasse sur ce voyage. De plus, au niveau logistique, cela ne collait pas trop alors que les Lyonnaises sont attendues mardi midi pour leur entraînement d'avant-match avec les conférences de presse qui vont avec.

Toujours pas de successeur à Hegerberg ?

Et même si Melchie Dumornay fait partie des favorites à un possible sacre, l'Haïtienne part certainement de plus loin que certaines Barcelonaises comme Alexia Putellas, qui pouvait bien ravir un nouveau trophée. "Le fait d’avoir plusieurs joueuses nommées est positif pour l’équipe et pour son rayonnement à l’échelle mondiale, avait toutefois reconnu Jonatan Giraldez, lui aussi nommé, avant OL Lyonnes - Marseille. Il faut profiter de ce moment, mais aussi garder à l’esprit qu’un match important contre l’Inter nous attend et qu’il faut préparer les prochaines échéances. Je suis content que plusieurs de nos joueuses soient présentes dans la liste." Mais seul "ce qui se passe sur le terrain permettra d'être à nouveau présents" et peut-être voir enfin une successeur à Ada Hegerberg.

Avec D.H, à Décines