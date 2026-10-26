4 commentaires
  1. florentdu42
    florentdu42 - lun 26 Oct 26 à 22 h 37

    honnêtement, on a pas a rougir.
    on a fait ce qu'on pouvait avec nos moyens et nos absents.
    mais on le savait avant, il fallait être réaliste dans les 2 surfaces et on ne l'a pas été devant malheureusement.

    le reproche que j'ai c est Fonseca sur son coaching.
    on savait que la fatigue allait se faire sentir.
    le PSG marque une majorité de ses buts après la 60eme, quand l'adversaire commence a fatiguer.
    et c est la qu il fallait réagir.
    dès la 60-65eme minutes, faire un changement au milieude terrain.
    on voit sur le 1-0 que Tessmann est court, mais comment lui en vouloir, il a aussi beaucoup couru et le 2eme but c était un contre bien mené.

    il va falloir juste se relever face a Angers

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  2. Bidibulle
    Bidibulle - lun 26 Oct 26 à 22 h 49

    Il aurait du faire entrer himbert, agr, preparer camara, et hamdani, faire en sorte que sulc ne se blesse pas, que fofana ne soit pas vendu... putain c etait pas compliqué pourtant!

    Pis quelle idee d aller a décines on etait pas bien a Gerland?

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  3. Avatar
    Interol - lun 26 Oct 26 à 22 h 59

    Mon debrief c'est que je trouve qu'on a plutôt bien répondu à une équipe de Paris, qui n'avait pas mis le curseur à 100% je pense.
    On a été cohérents défensivement, et on a fait quelques phases de jeu intéressantes, malgré une attaque bricolée pire que sous Puel.
    À noter un coup de poisse énorme sur la bonne tête de Niakhaté. Safonov fait n'importe quoi, ça lui tombe sur la main par miracle, et ça retombe sur zabarnyi alors qu'un lyonnais était à 3cm de la pousser au fonds...
    Ça aurait pu nous lancer.

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  4. Avatar
    Interol - lun 26 Oct 26 à 23 h 04

    Par contre, je suis particulièrement frustré de la façon dont on prend les buts, qui viennent d'erreurs inadmissibles. Le 1e vient d'un contrôle raté de Tessman. Récupération haute, il est face au jeu, sans pressing, idéal. Il se loupe tout seul, paume la balle, et c'est parti jusqu'à Mayulu. Alors que c'est nous qui aurions dû avoir une situation de frappe, pas eux !
    Et le 2e... Cette passe de Bacher... Mais comment c'est possible... Il a 3-4 choix possible. Personne derrière lui, voire même à côté, en cas de perte du ballon... Et il l'envoie dans la zone charbon... Au-delà de l'erreur technique, c'est une terrible erreur de jeu.
    Sinon, ces fautes plutôt limites pour un tel match, on était probablement parti pour un bon 0-0. Qui aurait été logique je trouve.

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