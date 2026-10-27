Jusqu'aux 20 dernières minutes, l'OL a tenu contre le PSG (2-0). Mais il a fini par logiquement craquer. Paulo Fonseca a noté quelques bonnes choses, mais aussi reconnu la supériorité des Parisiens.

On le savait, l'OL n'est plus, depuis plusieurs années, dans la même dimension que le PSG. Nous n'avons pas attendu lundi pour nous rendre compte de la différence de niveau entre les deux concurrents. Mais en avril dernier, il avait su s'élever pour dominer le champion d'Europe chez lui (1-2). S'appuyant notamment sur ce fait d'armes, Paulo Fonseca a tenté de s'inspirer de cette performance pour la confrontation du 26 octobre. Mais la réussite n'a pas été au rendez-vous (2-0).

Les Lyonnais ont tenu 72 minutes avant que Senny Mayulu ne trouve la parade d'une frappe puissante. Jusqu'à là, s'ils souffraient de plus en plus, les coéquipiers de Dominik Greif faisaient front. Pas de pressing haut ni de grandes séquences de possession, mais un bloc défensif en place et de la dépense d'énergie. "Le PSG est toujours fort, la meilleure équipe du monde. Vous avez parlé de Barcelone et de Manchester City (tous deux battus 4-2). Je pense qu'on a posé plus de problèmes avec notre stratégie défensive que ces deux formations, mais nous n'avons pas leur qualité. Selon moi, stratégiquement, presque tout était parfait jusqu'au but, estimait l'entraîneur portugais. On savait qu'on allait passer beaucoup de temps sans le ballon. Lorsqu'on l'avait, on a eu de bonnes périodes."

"On avait peut-être besoin de fraîcheur en seconde période, mais en ce moment c’est impossible"

N'y avait-il pas mieux à faire tout de même ? Sur les changements notamment. L'ancien coach de l'AC Milan a gardé son 11 très longtemps sur la pelouse (jusqu'à la 76e minute). "On n’a pas de solutions offensives pour changer, alors qu’on avait peut-être besoin de fraîcheur en seconde période, mais en ce moment c’est impossible", affirmait-il. Il faisait particulièrement référence aux absences de Pavel Šulc, Loïs Openda et Keito Nakamura.

Il a fait entrer Noah Nartey à la place de Khalis Merah en faux 9, Kaïl Boudache pour Julien Duranville et enfin, à la 90e, Rémi Himbert pour suppléer Tyler Morton. Voilà pour les modifications offensives. Pouvait-il agir plus tôt, avant l'ouverture du score francilienne ? "Ernest (Nuamah) et Julien (Duranville) étaient deux des meilleurs joueurs de l'équipe, a indiqué Paulo Fonseca. On a prolongé le temps de jeu de Julien parce qu’il était difficile de faire jouer Kaïl à gauche, ce n’est pas la même chose." Des bouleversements qui n'ont finalement pas eu d'impact sur la fin du match.