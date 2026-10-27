Jusqu'aux 20 dernières minutes, l'OL a tenu contre le PSG (2-0). Mais il a fini par logiquement craquer. Paulo Fonseca a noté quelques bonnes choses, mais aussi reconnu la supériorité des Parisiens.
On le savait, l'OL n'est plus, depuis plusieurs années, dans la même dimension que le PSG. Nous n'avons pas attendu lundi pour nous rendre compte de la différence de niveau entre les deux concurrents. Mais en avril dernier, il avait su s'élever pour dominer le champion d'Europe chez lui (1-2). S'appuyant notamment sur ce fait d'armes, Paulo Fonseca a tenté de s'inspirer de cette performance pour la confrontation du 26 octobre. Mais la réussite n'a pas été au rendez-vous (2-0).
Les Lyonnais ont tenu 72 minutes avant que Senny Mayulu ne trouve la parade d'une frappe puissante. Jusqu'à là, s'ils souffraient de plus en plus, les coéquipiers de Dominik Greif faisaient front. Pas de pressing haut ni de grandes séquences de possession, mais un bloc défensif en place et de la dépense d'énergie. "Le PSG est toujours fort, la meilleure équipe du monde. Vous avez parlé de Barcelone et de Manchester City (tous deux battus 4-2). Je pense qu'on a posé plus de problèmes avec notre stratégie défensive que ces deux formations, mais nous n'avons pas leur qualité. Selon moi, stratégiquement, presque tout était parfait jusqu'au but, estimait l'entraîneur portugais. On savait qu'on allait passer beaucoup de temps sans le ballon. Lorsqu'on l'avait, on a eu de bonnes périodes."
"On avait peut-être besoin de fraîcheur en seconde période, mais en ce moment c’est impossible"
N'y avait-il pas mieux à faire tout de même ? Sur les changements notamment. L'ancien coach de l'AC Milan a gardé son 11 très longtemps sur la pelouse (jusqu'à la 76e minute). "On n’a pas de solutions offensives pour changer, alors qu’on avait peut-être besoin de fraîcheur en seconde période, mais en ce moment c’est impossible", affirmait-il. Il faisait particulièrement référence aux absences de Pavel Šulc, Loïs Openda et Keito Nakamura.
Il a fait entrer Noah Nartey à la place de Khalis Merah en faux 9, Kaïl Boudache pour Julien Duranville et enfin, à la 90e, Rémi Himbert pour suppléer Tyler Morton. Voilà pour les modifications offensives. Pouvait-il agir plus tôt, avant l'ouverture du score francilienne ? "Ernest (Nuamah) et Julien (Duranville) étaient deux des meilleurs joueurs de l'équipe, a indiqué Paulo Fonseca. On a prolongé le temps de jeu de Julien parce qu’il était difficile de faire jouer Kaïl à gauche, ce n’est pas la même chose." Des bouleversements qui n'ont finalement pas eu d'impact sur la fin du match.
Bonjour a tous
J etais au Parc hier, et j ai revu le resume ce matin.
Comme tout le monde l a vu Paulo a essaye de refaire le meme coup que l annee derniere. Mais sans les joueurs devant pour le faire (Endrick+Moreira >> Merah + Duranville).
J avais l impression en 1ere mi temps que PSG jouait sur un faux rythme mais je me suis trompe, c est clair en revoyant les images.
On a fait un bon match tactiquement, on etait tres bien organises comme souvent avec Paulo. Tres belles sorties de balle a la recuperation.
Et comme souvent avec Paulo, on arrive pas a passer du plan A au plan B si les circonstances l exigent.
Mais je pense que c est davantage du au fait que les lyonnais etaient completement rinces.
Mon seul regret, c est la perte de balle de Boudache sur le 2e but, il ne va pas au duel et ca part tres vite derriere pour faire 2 0.
Mais avec Tolisso et Tyler diminues sans pouvoir compter sur Bidstrup sur le banc, on ne peut pas reprocher grand chose a l OL et son entraineur ce soir. D ailleurs les entrants font une mauvaise rentree (Boudache cf ci dessus, Nartey aurait du marquer). Openda/Nakamura/Sulc/Tolisso/Tyler: c est la moitie de l equipe (et la plus forte) qui n etait plus la.
A ceux qui critiquent le positionnement de Merah, je leur dis une chose: regardez le match de Himbert contre Hoffenheim ou il s est fait bouffer. Pacho l aurait passe au lave vaisselle pendant tout le match.
C est du bricolage certes.
Mais ca sera le cas jusqu a Noel au moins.
Hello à tous,
Le genre de match où on a tout bien fait et où on repart à 2-0.
En gros, ils ont su utiliser la moindre faille dans le pressing ou le placement du gardien pour nous allonger.
Et de notre côté on n’a pas su exploiter les 1-2 occasionettes qu’on a eus.
Quand je vois la qualité de nos sorties de balle, malgré le pressing, je pense que beaucoup d’équipes se seraient fait anéantir par le pressing pour en prendre 4 ou 5.
On a bravement lutté avec nos armes, ce n’est pas le match qui nous laissera des regrets en fin d’année.
Maintenant, il va falloir traverser un mois de novembre toujours ultra compliqué pour les équipes qui ont joué les tours préliminaires.
On se plaint de ne pas voir les jeunes, on va finir avec des U15 dans le groupe….