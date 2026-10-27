L'Olympique lyonnais a atteint une nouvelle étape symbolique. Au moins un joueur formé au club a participé à chaque rencontre depuis 2011. Cela fait 742 matchs que la série perdure.

Cette statistique témoigne de la place occupée par l’académie dans l’histoire de l’OL. Toutefois, une distinction importante existe entre la présence d’un joueur au cours d’une rencontre et sa titularisation dès le coup d’envoi. Pour retrouver un match officiel sans aucun joueur formé au club, il faut remonter au 18 octobre 2011 contre le Real Madrid, en Ligue des champions. Quinze ans plus tard, cette date reste celle avancée pour illustrer la longévité de la série en cours de rencontre.

Une série au coup d’envoi interrompue contre Brest

Le 18 janvier 2026, lors de la réception de Brest en Ligue 1, l'OL a débuté la rencontre sans aucun joueur formé à l'académie dans son onze de départ. Les Lyonnais s'étaient pourtant imposés 2-1 au Parc OL. Cette composition a mis un terme à une série de 695 matchs officiels consécutifs avec au moins un joueur formé au club titulaire. La suspension de Corentin Tolisso et le choix de Paulo Fonseca de laisser Khalis Merah sur le banc avaient contribué à cette rupture.

L'académie toujours présente en cours de match

Cependant, la fin de la série au coup d'envoi ne signifie pas celle concernant la participation d'un joueur formé au club pendant la rencontre. La nuance est essentielle. Un joueur issu de l’académie peut commencer sur le banc et entrer en cours de jeu pour maintenir cette continuité.

Avec 742 rencontres consécutives, l'OL met en avant la régularité de cette présence sur une période de quinze ans. Au fil des saisons, plusieurs générations de joueurs formés à Lyon ont intégré l'équipe première et contribué à entretenir ce lien entre le centre de formation et le groupe professionnel.