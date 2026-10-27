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Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d’OL – PAOK (UEFA)

L'académie de l'OL reste représentée chez les grands

  • par Enzo Catolino
  • 2 Commentaires

    • L'Olympique lyonnais a atteint une nouvelle étape symbolique. Au moins un joueur formé au club a participé à chaque rencontre depuis 2011. Cela fait 742 matchs que la série perdure.

    Cette statistique témoigne de la place occupée par l’académie dans l’histoire de l’OL. Toutefois, une distinction importante existe entre la présence d’un joueur au cours d’une rencontre et sa titularisation dès le coup d’envoi. Pour retrouver un match officiel sans aucun joueur formé au club, il faut remonter au 18 octobre 2011 contre le Real Madrid, en Ligue des champions. Quinze ans plus tard, cette date reste celle avancée pour illustrer la longévité de la série en cours de rencontre.

    Une série au coup d’envoi interrompue contre Brest

    Le 18 janvier 2026, lors de la réception de Brest en Ligue 1, l'OL a débuté la rencontre sans aucun joueur formé à l'académie dans son onze de départ. Les Lyonnais s'étaient pourtant imposés 2-1 au Parc OL. Cette composition a mis un terme à une série de 695 matchs officiels consécutifs avec au moins un joueur formé au club titulaire. La suspension de Corentin Tolisso et le choix de Paulo Fonseca de laisser Khalis Merah sur le banc avaient contribué à cette rupture.

    L'académie toujours présente en cours de match

    Cependant, la fin de la série au coup d'envoi ne signifie pas celle concernant la participation d'un joueur formé au club pendant la rencontre. La nuance est essentielle. Un joueur issu de l’académie peut commencer sur le banc et entrer en cours de jeu pour maintenir cette continuité.

    Avec 742 rencontres consécutives, l'OL met en avant la régularité de cette présence sur une période de quinze ans. Au fil des saisons, plusieurs générations de joueurs formés à Lyon ont intégré l'équipe première et contribué à entretenir ce lien entre le centre de formation et le groupe professionnel.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      GoNL - mar 27 Oct 26 à 17 h 02

      Une stat qui ne veut pas dire grand chose, en tout cas qui ne dit rien sur l’influence de l’académie de l’OL sur le football en France ou en Europe.
      Il y a un gone au coup d’envoi de chaque match en L1 depuis 20 ans, c’est top, mais:
      - quel est le niveau des gones qui sortent en L1: ils font le nombre, sont décisifs, sont vendus à des clubs plus prestigieux que l’OL (si ça existe 😄)??
      - combien de gones en équipe nationale ?
      - combien de gones chez les espoirs ?
      -…

      Je ne suis pas sûr qu’en 2026, notre académie soit la plus grande usine à talents de France.
      Et je doute que ce soit la faute de Fonseca, il est déjà responsable du réchauffement climatique et de la hausse du prix de l’essence…

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - mar 27 Oct 26 à 17 h 11

        Allons bon... ce n'est plus Aulas ? 😅

        Signaler

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