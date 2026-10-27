OL Lyonnes : la réserve s'impose largement à Bordeaux

La réserve d'OL Lyonnes a signé une belle victoire sur la pelouse de Bordeaux (1-4), dimanche, lors de la cinquième journée de la D3 féminine. Les Lyonnaises ont confirmé leur bon début de saison en s'imposant à l'extérieur.

Après quatre journées, les joueuses lyonnaises comptaient trois victoires pour une défaite. Elles restaient notamment sur un succès convaincant contre la réserve de l'Olympique de Marseille (5-1), le 4 octobre. Ce déplacement en Gironde leur a permis de poursuivre parfaitement sur cette dynamique.

Les Lyonnaises ont fait la différence en seconde période

Sur la pelouse de Bordeaux, la réserve d'OL Lyonnes a pris l'avantage et rejoint la pause avec un avantage de 2-1 (buts signés Isaline Di Rienzo, 15e, et Mélina Gozzi 26e). Les Bordelaises ont certes égalisé, mais les Fenottes ont marqué une minute après pour garder l'avantage. En seconde période, les protégées de Julien Perney ont repris le contrôle de la rencontre et inscrit deux nouvelles réalisations par Mélina Gozzi (50e) et Camille Marmillot (88e) pour porter le score à 4-1.

C'est un succès net qui confirme la capacité de cette équipe à se montrer efficace offensivement, y compris loin de ses bases. Ce succès leur permet de poursuivre leur série en championnat et de rester dans le peloton de tête. Les Lyonnaises reprennent la deuxième place du classement, juste derrière Clermont (respectivement 13 et 12 points après 5 journées).