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Ada Hegerberg à l'échauffement lors d'OL - Chelsea
Ada Hegerberg à l’échauffement lors d’OL – Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes : Ada Hegerberg franchit un nouveau palier dans l'histoire de la D1

  • par Gwendal Chabas

    • Nouveau doublé pour Ada Hegerberg samedi contre Marseille (5-0). Ses 189e et 190e buts en D1. Elle intègre le top 5 des meilleures réalisatrices du championnat.

    À 31 ans, Ada Hegerberg peut-elle décrocher un quatrième titre de meilleure buteuse de D1 ? Ce n'est pas improbable, puisqu'après six journées, elle a déjà marqué à huit reprises. Elle est en concurrence avec sa coéquipière Melchie Dumornay, entre autres (neuf pour l'Haïtienne). Les deux joueuses ont inscrit un doublé samedi au cours de la large victoire d'OL Lyonnes contre Marseille (5-0).

    En plus de prolonger sa réussite en 2026-2027, les deux buts permettent à la Norvégienne de rentrer dans le top 5 des réalistrices les plus prolifiques du championnat (190). "C'est cool car il y a beaucoup de travail derrière. Il faut profiter du moment, ce qui est davantage possible lorsqu'on prend de l'âge", a-t-elle commenté auprès d'Olympique-et-Lyonnais et du Progrès après la rencontre. Dans un sourire, elle a ajouté qu'Eugénie Le Sommer était encore loin.

    "Peut-être qu'on a un peu plus de vécu commun déjà"

    En effet, l'avant-centre aujourd'hui au Mexique affiche un total de 236 réalisations. C'est mieux que Laëtitia Tonazzi (223) et Sandrine Brétigny (210). Mais à ce rythme-là, Ada Hegerberg pourrait rattraper Hoda Lattaf (205) d'ici la fin de la saison. Pour ça, il faudra que la machine offensive lyonnaise ne se tarisse pas, elle qui trouve la faille en moyenne six fois par sortie en Première Ligue pour l'instant. "On prend du plaisir évidemment. Même si on l'emporte 5-4, nous, les attaquantes, on sera heureuses. Les défenseures feront la tête par contre. C'est important de se créer des occasions et de marquer. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Peut-être qu'on a un peu plus de vécu commun déjà. Globalement, on est contentes de nos prestations", a-t-elle ajouté après cette nouvelle démonstration.

    Avec David Hernandez.

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