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Corentin Tolisso avec l'OL face au Real Betis
Corentin Tolisso avec l’OL face au Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

OL : Corentin Tolisso rassure sur son état physique

  • par Gwendal Chabas

    • Annoncé pas à 100%, ménagé lors des deux derniers matchs, Corentin Tolisso devrait être titulaire lundi à Paris. Il s'est voulu rassurant sur son état physique ce dimanche.

    Ça grince à l'OL ? Cinq joueurs sur le carreau, des petits bobos à droite à gauche... Les corps sont sollicités du côté de Décines. L'exemple le plus parlant est celui de Pavel Šulc, touché au ménisque et forfait pour quatre mois. Nos confrères de L'Équipe indiquaient également ce dimanche que Corentin Tolisso souffrait des adducteurs. Ce qui pourrait expliquer le choix de Paulo Fonseca de le mettre sur le banc lors des précédentes sorties (30 minutes face à Nice et 30 autres à Hoffenheim).

    Contre le PSG lundi (20h30), le capitaine devrait retrouver sa place de titulaire. Il figure en tout cas dans le 11 pressenti pour démarrer le choc. Et avant cette grosse échéance, il s'est voulu rassurant sur son état physique. "Personnellement ça va. J'espère pouvoir jouer. En tout cas je ferai le déplacement, voilà ce que je peux vous dire." Un petit bouleversement par rapport à avril dernier (1-2). Il avait suivi la victoire lyonnaise à la télévision, depuis chez lui, car il était blessé.

    "D'avoir un jour de récupération en plus, c'est important et ça fait une différence"

    Et ses coéquipiers, comment vont-ils ? On sait notamment que Tyler Morton est en délicatesse avec sa cuisse lui aussi. Il doit se gérer car il est handicapé par une pubalgie. "D'avoir un jour de récupération en plus, c'est important et ça fait une différence. On ne va pas se plaindre de jouer lundi. Le groupe et les joueurs individuellement se sentent bien, a affirmé Corentin Tolisso. Le coach a pu faire tourner et concerner pas mal de monde, donc je pense qu'au sujet de la fatigue, ça devrait aller. On est prêts à jouer." Il le faudra, car au Parc des Princes, les Parisiens ne feront pas de cadeau.

    Avec Razik Brikh à Décines.

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